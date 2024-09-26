УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 072 16

Російські окупанти будують невідому захисну споруду біля Керченського мосту, - Плетенчук

Росіяни хочуть захистити Керченський міст

У районі Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму російські загарбники будують захисну споруду, однак навряд чи вони зможуть добудувати її в цьому сезоні.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Що воно таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але в цьому сезоні, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів, і відповідно будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, черговий перехід - висновки наразі робити зарано", - зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що окупанти неодноразово намагалися збудувати захисні споруди для Керченського мосту, але щоразу зазнавали невдач через складні метеоумови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керченський міст незаконний, його необхідно демонтувати, - Україна в Гаазі

"Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени й закінчується навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розташувати, розбудувати різноманітні гідротехнічні або загороджувальні споруди. Але періодично вони опиняються на березі після чергового шторму", - додав речник ВМС.

Як інформував Цензор.НЕТ, раніше російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Автор: 

окупація (6717) Керченський міст (532) Плетенчук Дмитро (173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
У нас всегда говорят что рашисты не успеют а они успевают. Зато у нас всегда все строится хорошо а потом оказывается все даже не начинали
показати весь коментар
26.09.2024 10:55
+11
І чого чекають Зермаки, поки її добудуть?
Західні партнери НЕ забороняють туди бити ракетами.
показати весь коментар
26.09.2024 10:54
+3
показати весь коментар
26.09.2024 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будують Американські гірки
показати весь коментар
26.09.2024 10:51 Відповісти
Умом Рассєю не понять...
показати весь коментар
26.09.2024 10:52 Відповісти
І чого чекають Зермаки, поки її добудуть?
Західні партнери НЕ забороняють туди бити ракетами.
показати весь коментар
26.09.2024 10:54 Відповісти
хвормули миру
показати весь коментар
26.09.2024 11:05 Відповісти
У нас всегда говорят что рашисты не успеют а они успевают. Зато у нас всегда все строится хорошо а потом оказывается все даже не начинали
показати весь коментар
26.09.2024 10:55 Відповісти
Перестань дивитись клоунський марафон!
показати весь коментар
26.09.2024 11:00 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2024 11:01 Відповісти
Напевно шашличну, - проаналізував один актор.
показати весь коментар
26.09.2024 11:06 Відповісти
А ми хіба не хочемо їм «допомогти» будувати цю нову споруду? У нас навіть є чим, малюки хоробрі є.
показати весь коментар
26.09.2024 11:09 Відповісти
Поки плетенчук той міст в марафоні знищить, вони новий збудують.
показати весь коментар
26.09.2024 11:11 Відповісти
Такими темпами построят второй
показати весь коментар
26.09.2024 11:14 Відповісти
Ну а ми і по мосту не б'ємо, щоби їм не заважати. От, коли збудують, тільки руками розведемо і скажимо, що моста вразити вже не можемо. Та й нащо? - гляди, ще й логістику кацапам зіпсуємо.
показати весь коментар
26.09.2024 11:27 Відповісти
Кацапи стільки всього ще нахерачат на той міст, що він сам впаде.
показати весь коментар
26.09.2024 11:27 Відповісти
Не так давно дивились, що вийде з накопиченням рашиських військ біля кординів! Спохлядачі хрінові!
показати весь коментар
26.09.2024 12:05 Відповісти
 
 