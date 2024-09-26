Російські окупанти будують невідому захисну споруду біля Керченського мосту, - Плетенчук

У районі Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму російські загарбники будують захисну споруду, однак навряд чи вони зможуть добудувати її в цьому сезоні.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що воно таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але в цьому сезоні, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів, і відповідно будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, черговий перехід - висновки наразі робити зарано", - зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що окупанти неодноразово намагалися збудувати захисні споруди для Керченського мосту, але щоразу зазнавали невдач через складні метеоумови.

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"Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени й закінчується навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розташувати, розбудувати різноманітні гідротехнічні або загороджувальні споруди. Але періодично вони опиняються на березі після чергового шторму", - додав речник ВМС.

Як інформував Цензор.НЕТ, раніше російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".