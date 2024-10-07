УКР
7 132 24

Через пожежу на нафтобазі у Феодосії запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації. ФОТОрепортаж

Зранку 7 жовтня 2024 року у місті Феодосія в окупованому Криму через пожежу на нафтобазі запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Про це повідомляє окупаційна адміністрація міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Місцевий телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє, що через задимлення мешканців довколишніх вулиць евакуюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 21 БПЛА над окупованим Кримом та 4 областями

пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
Фото з соцмереж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза. Зазначимо, що російська влада заявила про пожежу на нафтобазі, втім про причини її виникнення нічого не зазначається. 

Автор: 

Крим (14221) пожежа (4407) нафтопродукти (627)
Топ коментарі
+13
Кацапня поїде з відпочинку додому з чудовим бітумним загаром ))
показати весь коментар
07.10.2024 08:36 Відповісти
+8
Красивий дим. З аманінами п.дор путлєр!
показати весь коментар
07.10.2024 08:34 Відповісти
+5
сами себя самостоятельно по своим своими боеприпасами засвндалили хлопками
показати весь коментар
07.10.2024 08:34 Відповісти
Відпочивав років 10 тому у Скадовську, неділю з 6 жовтня, дуже класно було - ми були самі на весь готель.Тому скоріше там один-два кацапа ніж кацапня.
показати весь коментар
07.10.2024 08:47 Відповісти
Сподіваюсь там все вигоріло
показати весь коментар
07.10.2024 08:39 Відповісти
все не вигорить, бо видно два віддалених один від одного загоряння, а резервуари там https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 достатньо рознесені . Але того здоровля у нафтобази вже не буде.
показати весь коментар
07.10.2024 08:48 Відповісти
можуть додати вогнику, це ж вже було
показати весь коментар
07.10.2024 08:52 Відповісти
резервуари сильно рознесені, дронами важко попадати, і не завжди вистачає б\ч для руйнації оболонки резервуара, який знаходиться під кровлею. До того ж дрон може попасти у пустий резервуар або поряд.
показати весь коментар
07.10.2024 08:59 Відповісти
а чого тоді горить неділю й довше?
показати весь коментар
07.10.2024 09:08 Відповісти
один РВС якщо йго не тушити, може горіти декілька діб. е залежить від його об'єму і ступеня пошкодження оболонки резервуара. Якщо пошкодження невелике, то горить довго, бо горить тільки те паливо, що з нього витікає Якщо пошкодження велике, то полум'я може через добу розігріти стінки резервуара, і тоді стається викид парів, і горіння набуває більшого масштабу.
Неділю і довше горять комбінати резерву, які мають 50-100 заповнених резервуарів, які щільно стоять рядами. Такі комбінати ще є у достатній кількості (десь близько двадцяти) на європейській частині рф.
показати весь коментар
07.10.2024 09:32 Відповісти
Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів Джерело:
показати весь коментар
08.10.2024 14:34 Відповісти
https://youtu.be/10isxlAqR0Q?t=193 це відео зразу після удару минулої ночі. Тут очевидно що прильотів було декілька, і навряд чи то були дрони. Співставлячі відео з https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 гуглмап можно навіть визначити які конкретно резервуари горять.
Сподіваюсь, що сьогодні пожежа охопила і ті три РВС-5000, які на гуглмап зліва вгорі.
показати весь коментар
08.10.2024 15:36 Відповісти
Я нарахував 33 резервуари різної ємності +2 вигорівші . а з картинки видно 2 горіння , виходить що залишилась 31 цистерна .
показати весь коментар
07.10.2024 08:57 Відповісти
може потекти займана нафта далі, це ж вже було.
показати весь коментар
07.10.2024 09:09 Відповісти
там нема нафти, там тільки може бути керосин, бензин та дізель.
показати весь коментар
07.10.2024 09:20 Відповісти
на мапі гугла ви бачите фото якому може бути рік, а то і два. Як зараз виглядає термінал можно побачити тільки на свіжому супутниковому фото. З огляду того, що термінал давно вже не здійснює перевалку нафти на танкери, то парк РВСів там використовується в кращому разі наполовину, а друга частина резервуарів стоїть пуста.
показати весь коментар
07.10.2024 09:18 Відповісти
Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів Джерело:
показати весь коментар
08.10.2024 14:41 Відповісти
Крекінг.
показати весь коментар
07.10.2024 08:47 Відповісти
термічний крекінг до окису вуглецю і чистого технічного вуглецю.
показати весь коментар
07.10.2024 08:51 Відповісти
Та то Люкс!!! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
07.10.2024 08:51 Відповісти
Кинуло димком! - Феодосія газує
показати весь коментар
07.10.2024 08:59 Відповісти
Супер !!! Гори, гори ясно !!!
показати весь коментар
07.10.2024 09:36 Відповісти
Феодосія ... Прошу вибачити - чому тільки зараз ??
показати весь коментар
07.10.2024 10:52 Відповісти
 
 