Через пожежу на нафтобазі у Феодосії запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації. ФОТОрепортаж
Зранку 7 жовтня 2024 року у місті Феодосія в окупованому Криму через пожежу на нафтобазі запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
Про це повідомляє окупаційна адміністрація міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".
Місцевий телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє, що через задимлення мешканців довколишніх вулиць евакуюють.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза. Зазначимо, що російська влада заявила про пожежу на нафтобазі, втім про причини її виникнення нічого не зазначається.
Неділю і довше горять комбінати резерву, які мають 50-100 заповнених резервуарів, які щільно стоять рядами. Такі комбінати ще є у достатній кількості (десь близько двадцяти) на європейській частині рф.
Сподіваюсь, що сьогодні пожежа охопила і ті три РВС-5000, які на гуглмап зліва вгорі.