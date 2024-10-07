Через пожежу на нафтобазі у Феодосії запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації. ФОТОрепортаж

Зранку 7 жовтня 2024 року у місті Феодосія в окупованому Криму через пожежу на нафтобазі запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Про це повідомляє окупаційна адміністрація міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Місцевий телеграм-канал "ЧП Севастополь" повідомляє, що через задимлення мешканців довколишніх вулиць евакуюють.

Фото з соцмереж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза. Зазначимо, що російська влада заявила про пожежу на нафтобазі, втім про причини її виникнення нічого не зазначається.