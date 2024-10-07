Міноборони РФ заявило про нібито збиття 21 БПЛА над окупованим Кримом та 4 областями
У Міноборони Росії стверджують, що у ніч на 7 жовтня їхні сили ППО нібито знищили 21 ударний дрон, зокрема над територією окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Згідно з даними російської сторони, 12 БПЛА нібито були збиті над Кримом, 6 - над Курщиною і по одному безпілотнику над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей.
Про наслідки атаки Міноборони РФ нічого не повідомляє.
Раніше повідомлялося, що вночі 7 жовтня в окупованому Криму лунали вибухи, після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза.
Влада окупованому Криму підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".
