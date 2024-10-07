Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 21 БПЛА над оккупированным Крымом и 4 областями

В Минобороны России утверждают, что в ночь на 7 октября их силы ПВО якобы уничтожили 21 ударный дрон, в том числе над территорией оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Согласно данным российской стороны, 12 БПЛА якобы были сбиты над Крымом, 6 - над Курщиной и по одному беспилотнику над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

О последствиях атаки Минобороны РФ ничего не сообщает.

Ранее сообщалось, что ночью 7 октября в оккупированном Крыму раздавались взрывы, после атаки дронов в Феодосии горит нефтебаза.

Власти оккупированном Крыму подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".