Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 21 БПЛА над оккупированным Крымом и 4 областями
В Минобороны России утверждают, что в ночь на 7 октября их силы ПВО якобы уничтожили 21 ударный дрон, в том числе над территорией оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Согласно данным российской стороны, 12 БПЛА якобы были сбиты над Крымом, 6 - над Курщиной и по одному беспилотнику над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.
О последствиях атаки Минобороны РФ ничего не сообщает.
Ранее сообщалось, что ночью 7 октября в оккупированном Крыму раздавались взрывы, после атаки дронов в Феодосии горит нефтебаза.
Власти оккупированном Крыму подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий07.10.2024 08:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль