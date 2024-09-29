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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 125 беспилотников: взрывы раздавались в Краснодарском крае, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях. ФОТО

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 29 сентября силами российской ПВО якобы было перехвачено 125 украинских беспилотников.

Сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 67 БПЛА якобы были перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 - над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской, 18 - над территорией Ростовской области, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, еще 3 - над акваторией Азовского моря.

О последствиях атаки Минобороны РФ ничего не сообщает.

Где раздавались взрывы в России?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Краснодарский край РФ атаковали беспилотники: взрывы раздавались возле военного городка в Ейске.

Также известно, что беспилотники ночью атаковали Воронежскую область. Губернатор региона сообщил о нескольких сбитых беспилотниках. Местные жители сообщили, что слышали не менее 10 взрывов. По данным ASTRA, после взрывов горит лес.

Также о взрывах и пожаре после атаки БПЛА сообщают жители Волгоградской области. По их данным, виден пожар в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

Также читайте: Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 101 беспилотника над российскими регионами и Крымом

Волгоград пожежа
Волгоград пожежа

Кроме того, в Цимлянске Ростовской области тоже слышали взрывы. О взрывах также сообщали жители Волгодонска и других населенных пунктов Ростовской области. Местные паблики пишут о пожаре в селе Самарское Азовского района.

Автор: 

беспилотник (3646) взрыв (6772) Минобороны рф (932)


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Схоже, ядерна доктрина знов потребує уточнення...
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29.09.2024 08:12 Ответить
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29.09.2024 08:24 Ответить
Ядерна доктрина вже наповнилася коричневим занепокоєнням і потребує повної заміни.
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29.09.2024 09:09 Ответить
сподіваюсь знову прилетіло на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B040 Цимлянську нафтобазу.
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29.09.2024 08:20 Ответить
🔥 Аеродром у Ейську горить після прильоту БПЛА «Обломок» - деякі ЗМІ пишуть, що там русня зберігала «Кинджали»
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29.09.2024 08:28 Ответить
125 штук? Та якби...
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29.09.2024 09:40 Ответить
Безпілотники фігня, а от уламки!
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29.09.2024 09:48 Ответить
 
 