Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 125 беспилотников: взрывы раздавались в Краснодарском крае, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях. ФОТО

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 29 сентября силами российской ПВО якобы было перехвачено 125 украинских беспилотников.

Сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 67 БПЛА якобы были перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 - над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской, 18 - над территорией Ростовской области, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, еще 3 - над акваторией Азовского моря.

О последствиях атаки Минобороны РФ ничего не сообщает.

Где раздавались взрывы в России?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Краснодарский край РФ атаковали беспилотники: взрывы раздавались возле военного городка в Ейске.

Также известно, что беспилотники ночью атаковали Воронежскую область. Губернатор региона сообщил о нескольких сбитых беспилотниках. Местные жители сообщили, что слышали не менее 10 взрывов. По данным ASTRA, после взрывов горит лес.

Также о взрывах и пожаре после атаки БПЛА сообщают жители Волгоградской области. По их данным, виден пожар в районе поселка Сады Придонья Городищевского района.

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Кроме того, в Цимлянске Ростовской области тоже слышали взрывы. О взрывах также сообщали жители Волгодонска и других населенных пунктов Ростовской области. Местные паблики пишут о пожаре в селе Самарское Азовского района.