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беспилотник (3142) Минобороны рф (897)

Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 101 беспилотника над российскими регионами и Крымом

Український безпілотник

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на субботу, 21 сентября 2024 года, якобы был уничтожен 101 украинский беспилотник над российскими регионами и оккупированным Крымом.

Сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Как утверждается, 53 беспилотника якобы были перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному над территориями Смоленской, Курской областей и оккупированного Крыма и 16 беспилотников - над акваторией Азовского моря.

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Как сообщалось, склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА: жителей эвакуируют.
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Топ комментарии
+9
От же тупі кацапи! Треба не безпілотники збивати, а обломкі, які атакують склади з ************!
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21.09.2024 08:34
+7
да да уже даже відна чєм збілі-до сіх пор взриваєца...
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21.09.2024 08:21
+3
Особливо красиво збили 3 безпілотники над Тверською областю.
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21.09.2024 08:22
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да да уже даже відна чєм збілі-до сіх пор взриваєца...
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21.09.2024 08:21 Ответить
Особливо красиво збили 3 безпілотники над Тверською областю.
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21.09.2024 08:22 Ответить
Кацапи все збили , тільки невідомо , що то так гарно у них палає?
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21.09.2024 08:28 Ответить
От же тупі кацапи! Треба не безпілотники збивати, а обломкі, які атакують склади з ************!
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21.09.2024 08:34 Ответить
Твер,арсеналN23,є влучання,евакуація -
кацапо-змі
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21.09.2024 08:38 Ответить
Для чого збивати? - це ж безпілотники везуть щеплення
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21.09.2024 08:45 Ответить
А шо там Тихорецк? Цензор, давай новину.
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21.09.2024 08:54 Ответить
Невже над Кримом? Єрмак туди навіть пукнуть боїться ?
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21.09.2024 09:50 Ответить
Все сбито российским ПВО. После падения обломков начался пожар и детонация.

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21.09.2024 09:55 Ответить
Мене все більше і більше бентежить повна відсутність уваги військового керівницьтва до нової гілки залізничної дорон Ростов - Крим.
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21.09.2024 09:57 Ответить
Писал об этом пару месяцев в зад.
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21.09.2024 11:01 Ответить
Ани проста маладцы!!!
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21.09.2024 11:08 Ответить
Здається, дозвіл бити по болотам вглиб отримано ще на минулому тижні. Просто цікавить запитання: в Рамштайні це сталось, чи Блінкін з Лау напередодні в Києві бомаги підписали?
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21.09.2024 11:34 Ответить
Гей там на марахвоні, або на марахвоні геї, вчиться у кацапів, як вони одним махом збили 100500 дронів, десяток F-16, сотню Leopard, а обломками ледь налякали брянських вовків. Недопрацьовуєте!
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21.09.2024 14:09 Ответить
 
 