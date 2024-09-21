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Новини
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безпілотник (3669) Міноборони рф (673)

Міноборони РФ заявило про нібито збиття 101 безпілотника над російськими регіонами та Кримом

Український безпілотник

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти суботи, 21 вересня 2024 року, нібито було знищено 101 український безпілотник над російськими регіонами та окупованим Кримом. 

Повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Як стверджується, 53 безпілотники нібито були перехоплені та знищені над територією Брянської області, 18 - над територією Краснодарського краю, 5 - над територією Калузької області, по 3 безпілотники над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному над територіями Смоленської, Курської областей і окупованого Криму та 16 безпілотників над акваторією Азовського моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 54 дронів над територією 5 регіонів Росії

Як повідомлялося, склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють.

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Топ коментарі
+9
От же тупі кацапи! Треба не безпілотники збивати, а обломкі, які атакують склади з ************!
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21.09.2024 08:34
+7
да да уже даже відна чєм збілі-до сіх пор взриваєца...
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21.09.2024 08:21
+3
Особливо красиво збили 3 безпілотники над Тверською областю.
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21.09.2024 08:22
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да да уже даже відна чєм збілі-до сіх пор взриваєца...
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21.09.2024 08:21 Відповісти
Особливо красиво збили 3 безпілотники над Тверською областю.
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21.09.2024 08:22 Відповісти
Кацапи все збили , тільки невідомо , що то так гарно у них палає?
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21.09.2024 08:28 Відповісти
От же тупі кацапи! Треба не безпілотники збивати, а обломкі, які атакують склади з ************!
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21.09.2024 08:34 Відповісти
Твер,арсеналN23,є влучання,евакуація -
кацапо-змі
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21.09.2024 08:38 Відповісти
Для чого збивати? - це ж безпілотники везуть щеплення
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21.09.2024 08:45 Відповісти
А шо там Тихорецк? Цензор, давай новину.
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21.09.2024 08:54 Відповісти
Невже над Кримом? Єрмак туди навіть пукнуть боїться ?
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21.09.2024 09:50 Відповісти
Все сбито российским ПВО. После падения обломков начался пожар и детонация.

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21.09.2024 09:55 Відповісти
Мене все більше і більше бентежить повна відсутність уваги військового керівницьтва до нової гілки залізничної дорон Ростов - Крим.
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21.09.2024 09:57 Відповісти
Писал об этом пару месяцев в зад.
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21.09.2024 11:01 Відповісти
Ани проста маладцы!!!
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21.09.2024 11:08 Відповісти
Здається, дозвіл бити по болотам вглиб отримано ще на минулому тижні. Просто цікавить запитання: в Рамштайні це сталось, чи Блінкін з Лау напередодні в Києві бомаги підписали?
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21.09.2024 11:34 Відповісти
Гей там на марахвоні, або на марахвоні геї, вчиться у кацапів, як вони одним махом збили 100500 дронів, десяток F-16, сотню Leopard, а обломками ледь налякали брянських вовків. Недопрацьовуєте!
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21.09.2024 14:09 Відповісти
 
 