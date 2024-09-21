Міноборони РФ заявило про нібито збиття 101 безпілотника над російськими регіонами та Кримом

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти суботи, 21 вересня 2024 року, нібито було знищено 101 український безпілотник над російськими регіонами та окупованим Кримом.

Повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Як стверджується, 53 безпілотники нібито були перехоплені та знищені над територією Брянської області, 18 - над територією Краснодарського краю, 5 - над територією Калузької області, по 3 безпілотники над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному над територіями Смоленської, Курської областей і окупованого Криму та 16 безпілотників над акваторією Азовського моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 54 дронів над територією 5 регіонів Росії

Як повідомлялося, склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють.