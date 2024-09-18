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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 54 дронів над територією 5 регіонів Росії

Український безпілотник

У Міноборони РФ стверджують, що у ніч на 18 вересня 2024 року російські сили ППО нібито знищили 54 українські дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Згідно з даними російської сторони, з них 27 начебто знищено над Курською областю, 16 - над Брянською, 7 - над Смоленською, 3 - над Білгородською та 1 - над Орловською.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 29 дронів над територією 7 регіонів Росії

Раніше місцева влада заявила, що Тверську область РФ масовано атакували безпілотники. Наразі детонує склад боєприпасів, а населення евакуюють. Губернатор Ігор Руденя стверджував, що в регіоні активно працюють сили ППО і пожежа нібито через падіння уламів, втім у зведенні Міноборони РФ про збиті над Тверською областю дрони немає інформації.

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а скільки летіло? - а *** його знає...
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18.09.2024 07:41 Відповісти
Як будуть й далі так збивати, Орду з нуля знову будуть будувати.
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18.09.2024 07:45 Відповісти
гарна бововна https://youtu.be/cn_M3TZbJg0 у твері що на мацковії а так кацапи все збили ...
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18.09.2024 07:41 Відповісти
хороша новина, гарно там все горить..., зранку в мене вже непоганий настрій..., може хтось забув, але війна це гра , в яку грають удвох, втрьох..., й т.д. й що бумеранги завжди повертаються...
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18.09.2024 08:51 Відповісти
Поряд з Торопцем є там ще містечко Торжок. Декілька дуже цікавих об"єктів включно з базою гвинтокрилів.
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18.09.2024 08:54 Відповісти
ну і чому не бьємо?
теж байден винуватий?
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18.09.2024 11:24 Відповісти
Для росіяк не нак страшні наши дрони як їх уламки...
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18.09.2024 12:41 Відповісти
 
 