Міноборони РФ заявило про нібито збиття 54 дронів над територією 5 регіонів Росії
У Міноборони РФ стверджують, що у ніч на 18 вересня 2024 року російські сили ППО нібито знищили 54 українські дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Згідно з даними російської сторони, з них 27 начебто знищено над Курською областю, 16 - над Брянською, 7 - над Смоленською, 3 - над Білгородською та 1 - над Орловською.
Раніше місцева влада заявила, що Тверську область РФ масовано атакували безпілотники. Наразі детонує склад боєприпасів, а населення евакуюють. Губернатор Ігор Руденя стверджував, що в регіоні активно працюють сили ППО і пожежа нібито через падіння уламів, втім у зведенні Міноборони РФ про збиті над Тверською областю дрони немає інформації.
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теж байден винуватий?