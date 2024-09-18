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боєприпаси (2211) пожежа (4240) росія (63552) дрони (4292)

Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Тверської області Ігоря Рудені.

За його словами, пожежа виникла у Торопці "на місці падіння уламків БПЛА". Він також інформував, що у регіоні триває робота ППО через "масовану атаку безпілотників".

Також зазначається, що нібито для забезпечення безпеки мешканців Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де працює ППО та локалізується пожежа.

Ситуація, як запевняє російський чиновник, перебуває на контролі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів у Воронезькій області атакували дрони СБУ, - джерела. ВIДЕО

Як повідомляє місцева адміністрація, жителів Торопця евакуюють до сусіднього міста Тверської області - Західної Двіни.

Своєю чергою, телеграм-канал ASTRA повідомляє про пожежу та детонацію на складі боєприпасів.

горить склад боєприпасів у Тверській області
горить склад боєприпасів у Тверській області
горить склад боєприпасів у Тверській області

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників.

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Топ коментарі
+35
ачєрєдним українським висакаточним абломкам-ачєрєдной рєспєкт...
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18.09.2024 06:26
+28
Боже, як приємно з ранку про таке чути...
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18.09.2024 06:42
+28
Конечно возраст у меня уже приличный, идеи иногда странные пробивают--- но! Но и у других смотрю иногда такие тоже проходят. И раньше такими шутил. Если есть чем, то лупить надо массово по ликеро- водочным заводам. Там вряд-ли есть ПВО. Чуть смешно конечно, но сначала по тем, что на экспорт работают и по рядовым тоже, спирт горит хорошо. И пора лупить по энергетике городов. Что северней конечно.
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18.09.2024 06:47
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ачєрєдним українським висакаточним абломкам-ачєрєдной рєспєкт...
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18.09.2024 06:26 Відповісти
Тверська орчиха з торопецька скліщилась з переляку на оркосвинові від вибухів на складі🤔🧐😁 Намагаючись розчіпитись, почала крутити дупою, - так народився танець тверк😝😝😝😝😜🤪 Вітаємо, кацапи, хоч щось у вас з'явилось іскорна рюзьгоє🇷🇺💩🖕👉👉👉👉👉👉🚢
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18.09.2024 08:46 Відповісти
тварьська область гойдує
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18.09.2024 06:28 Відповісти
Коношенков:

"Все дринды били перехвачены и збиты...нашей голой жопой"
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18.09.2024 06:29 Відповісти
Апять фсьо сбілі. Апять горіт трава.
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18.09.2024 06:29 Відповісти
Детонує.
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18.09.2024 12:35 Відповісти
Дым столбом - кипит, дымится склад...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует весь народ!
Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Дрончик мчится в чисто поле....(с)
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18.09.2024 06:38 Відповісти
Скоріш за все це https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B021 23-й арсенал ГРАУ (в/ч 71628, 172841, Тверская обл., п. Октябрьский, ок. г.Торопец-1 / г. Старая Торопа,); там же 107-й арсенал ГРАУ (в/ч 11777). Від кордону 290 км. В арсеналі холодні та опалювані приміщення, електричні підстанції, очисні споруди, резервуари для зберігання води та палива, понад сто пожежних водойм. Все це почли відбудовувати ще на початку десятих, а закінчили десь у 2015-му.
Цей арсенал вже намагались атакувати наприкінці червня. Тоді вийшло якось не дуже вдало.
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18.09.2024 06:40 Відповісти
Ні, це виявляється наїбнули https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 107-й арсенал ГРАУ у Цикарьово. Тому і евакуюють Торопєц.
Коротше - торопєц-триндєц.
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18.09.2024 06:49 Відповісти
цей арсенал раніше вже атакували дронами на початку травня і наприкінці червня. Тоді там були якісь нефеєрічні пожежки. Зараз влучили як треба.
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18.09.2024 06:58 Відповісти
107-й арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление) у Цикарьово є військовим об'єктом, розташованим у Тверській області, Росія. https://mapcarta.com/W537282838 Цей арсенал займається зберіганням та обслуговуванням ракетно-артилерійського озброєння
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18.09.2024 07:01 Відповісти
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18.09.2024 07:46 Відповісти
там по багатому - https://vpk.name/news/233910_v_2018_godu_arsenalami_i_skladami_glavnogo_raketno-artilleriiskogo_upravleniya_vypolnen_znachitelnyi_obem_zadach.html
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18.09.2024 07:57 Відповісти
дєцкій лєпєт.
Ось де конкретно:
https://www.youtube.com/watch?v=bOy9z3EzGmw "В Торопце КАРАУЛ! Города не видно!" Идет детонация и эвакуация! В Ярославле "гойда" на складе ГСМ!
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18.09.2024 08:21 Відповісти
це і є 107-й арсенал у Цикарьово.

А у Ярославлі поки що не ясно куди прилетіло. З того відео не зрозуміло. Є там https://www.google.com/maps/place/57%C2%B032 ФГКУ комбінат "Октябрьскій" Росрезерва у пос. Великий на 40+ резервуарів РВС-5000, і поряд за півтора кілометри на березі Вятки є https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B033 Ярославська перевалочна нафтобаза більш ніж на 50 резервуаров. Якщо прилетіло на перевалку, то там більше шансів загасити з пожежного судна, можуть ще з Рибінська пожежне пригнати, там від Рибінська до Ярославля 100 км ходу, за півдоби буде на місці.
Може згодом стане відомо, що там горить.
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18.09.2024 09:11 Відповісти
Боже, як приємно з ранку про таке чути...
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18.09.2024 06:42 Відповісти
До кави - саме те що треба)
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18.09.2024 07:14 Відповісти
"Ситуація контролюється" - рахують кількість детонацій для звітності.
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18.09.2024 06:45 Відповісти
Конечно возраст у меня уже приличный, идеи иногда странные пробивают--- но! Но и у других смотрю иногда такие тоже проходят. И раньше такими шутил. Если есть чем, то лупить надо массово по ликеро- водочным заводам. Там вряд-ли есть ПВО. Чуть смешно конечно, но сначала по тем, что на экспорт работают и по рядовым тоже, спирт горит хорошо. И пора лупить по энергетике городов. Что северней конечно.
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18.09.2024 06:47 Відповісти
разбіть поллітра в дрєбєзгі-да ані вас...
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18.09.2024 06:51 Відповісти
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18.09.2024 07:07 Відповісти
лікеро-горільчані - не можна. ООН оголосить геноцидом!
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18.09.2024 07:08 Відповісти
Жорстока Ви людина, пане Борис. Це ж зкріпи у зайвохромосомних без бухла масово розплавляться...
Але я Вас підтримую. Мабуть, і я виявився таким же жорстоким.
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18.09.2024 20:45 Відповісти
Якщо там вобойми то значить горить вода.
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18.09.2024 06:49 Відповісти
Так їх.Для досягнення 100 % результату,якщо треба,то повторно)їх ППО вже зайнята пожежею)
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18.09.2024 06:50 Відповісти
дуже сподіваюсь, що у найближчі тижні карлсони прилетять на Казанський пороховий завод, і він злетить на воздух, і вся піздабратія глобального півдня не приїде на свє збіговисько. Ну і заодно для ***** буде подарунок до дати народження.
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18.09.2024 07:16 Відповісти
цапики то вяличие расеи грохочет ….
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18.09.2024 07:21 Відповісти
Було особливо добре якби це так вгадали іранські ракети.
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18.09.2024 07:21 Відповісти
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18.09.2024 07:23 Відповісти
- Йа Твєрь люблю, как маму
Люблю свой горат децтва
І нєт расіі бєз Твєрі

Где склади ми сажглі!!!
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18.09.2024 08:20 Відповісти
3тя сила
,а шоб вона ніколи не кашляла...
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18.09.2024 07:33 Відповісти
https://x.com/i/status/1836244453465669806 толька шта уши абработл, у миня из ушей кровь патєкла...
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18.09.2024 07:34 Відповісти
Все как мы любим.
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18.09.2024 07:39 Відповісти
Ярославль тоже не спит
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18.09.2024 07:39 Відповісти
Дрон в Тверь, склад в дверь!
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18.09.2024 07:45 Відповісти
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18.09.2024 07:50 Відповісти
Красівоє
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18.09.2024 09:11 Відповісти
ocen krasyvo,praznik u kacapov
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18.09.2024 08:05 Відповісти
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18.09.2024 08:23 Відповісти
Весело в Твері.
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18.09.2024 08:34 Відповісти
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18.09.2024 08:44 Відповісти
а из нашего окна хаймерс лютая видна
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18.09.2024 09:20 Відповісти
Окон больше нет у дома, вид красивый из проёма.
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18.09.2024 11:16 Відповісти
Ой капец совковый висит на люстре--- липкие мухоловки! Папуасам папуасово котяхам котяхово конюхам конюхово!!!
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18.09.2024 09:57 Відповісти
Фашисди...
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18.09.2024 08:46 Відповісти
Яка ж там краса...
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18.09.2024 08:49 Відповісти
Нагадало
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18.09.2024 08:56 Відповісти
ігла - це останкіно
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18.09.2024 09:21 Відповісти
Не показово. Вони так і без обстрілів живуть))
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18.09.2024 11:20 Відповісти
То не ми, то магнітниє бурі...
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18.09.2024 09:12 Відповісти
Вєжлівиє пейджери прилетіли.
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18.09.2024 09:13 Відповісти
Також вночі горіли склади паливно-мастильних матеріалів в російському Ярославлі, де зберігалось газове обладнання
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18.09.2024 09:21 Відповісти
Торопец -Торопец подошёл к тебе ******!
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18.09.2024 09:41 Відповісти
це кримнаш гикається рєпоєдам.
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18.09.2024 09:58 Відповісти
В нашей Твери нету таких,даже среди ...
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18.09.2024 09:59 Відповісти
обломкі )) Вони думають, що це якось згладить ляпас по російській морді.

молюсь, щоб це позитивно вплинуло на ситуацію на фронті.
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18.09.2024 10:12 Відповісти
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18.09.2024 11:02 Відповісти
В начале https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVII века , в годы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F Смуты , ТОРОПЕЦ был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1605%E2%80%941618) взят и разорён поляками. В 1609 году поляки в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B5%D0%BC_(1609) битвы под Торопцем были изгнаны,

но уже в 1617 году Торопец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_IV стал мишенью для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 украинских казаков .

Летом 1698 года в Торопце https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698) взбунтовались расквартированные здесь стрельцы , которые выступили на Москву, заставив примкнуть к себе и некоторых торопецких мещан;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
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18.09.2024 11:17 Відповісти
В 2015 году под городом был построен склад ракетных боеприпасов - арсенал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B ГРАУ площадью ок. 5км2.

В 2024 году в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) российского вторжения в Украину расположенный под городом рядом с деревней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Кудино склад боеприпасов был атакован украинскими дронами. Произошла детонация боеприпасов, возник пожар. В городе и соседних селах во многих домах выбило стекла.

Согласно снимкам со спутников, пожар распространился на всю территорию склада - около 5км2. Объявлена эвакуация. Жители рядом расположенной деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE Цикарево не имеют возможности эвакуироваться из-за пожара

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
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18.09.2024 11:19 Відповісти
партія пейджерів була вчасно доставлена українськими дронами в торопец.
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18.09.2024 11:30 Відповісти
Беспилотники уничтожили ракетный арсенал стоимостью 3,6 млрд рублей в Тверской области

Это один из 13 складов, которые Минобороны строило в 2015 году в рамках программы совершенствования системы хранения боеприпасов, на него потратили 3,6 млрд рублей.

Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков в 2018 году рассказывал, что каждое хранилище арсенала способно хранить 240 тонн боеприпасов и ракет. «Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность», - https://tvzvezda.ru/news/201806021233-hwp7.htm?ysclid=m17fnlcjuh954732325 цитировал его телеканал Минобороны «Звезда».

https://www.agents.media/bespilotniki-unichtozhili-raketnyj-arsenal-stoimostyu-3-6-mlrd-rublej-v-tverskoj-oblasti/
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18.09.2024 11:32 Відповісти
В районе города Торопец находится еще один военный объект - воинская часть 54169.

Ее, как писал телеграм-канал Astra, уже как минимум дважды атаковали БПЛА - в https://t.me/astrapress/58691 конце июня и в https://t.me/astrapress/54808 начале мая .
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18.09.2024 11:34 Відповісти
Доброго вечора, ****ь, МИ З УКРАЇНИ !!!
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18.09.2024 12:01 Відповісти
Схоже вибух там будуть вимірювати кілотонами !
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18.09.2024 15:53 Відповісти
Царь-обломки 😂
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18.09.2024 20:56 Відповісти
 
 