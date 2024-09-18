Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Тверської області Ігоря Рудені.
За його словами, пожежа виникла у Торопці "на місці падіння уламків БПЛА". Він також інформував, що у регіоні триває робота ППО через "масовану атаку безпілотників".
Також зазначається, що нібито для забезпечення безпеки мешканців Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де працює ППО та локалізується пожежа.
Ситуація, як запевняє російський чиновник, перебуває на контролі.
Як повідомляє місцева адміністрація, жителів Торопця евакуюють до сусіднього міста Тверської області - Західної Двіни.
Своєю чергою, телеграм-канал ASTRA повідомляє про пожежу та детонацію на складі боєприпасів.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
"Все дринды били перехвачены и збиты...нашей голой жопой"
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует весь народ!
Веселится и ликует весь народ!
И быстрее, шибче воли
Дрончик мчится в чисто поле....(с)
Цей арсенал вже намагались атакувати наприкінці червня. Тоді вийшло якось не дуже вдало.
Коротше - торопєц-триндєц.
Ось де конкретно:
https://www.youtube.com/watch?v=bOy9z3EzGmw "В Торопце КАРАУЛ! Города не видно!" Идет детонация и эвакуация! В Ярославле "гойда" на складе ГСМ!
А у Ярославлі поки що не ясно куди прилетіло. З того відео не зрозуміло. Є там https://www.google.com/maps/place/57%C2%B032 ФГКУ комбінат "Октябрьскій" Росрезерва у пос. Великий на 40+ резервуарів РВС-5000, і поряд за півтора кілометри на березі Вятки є https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B033 Ярославська перевалочна нафтобаза більш ніж на 50 резервуаров. Якщо прилетіло на перевалку, то там більше шансів загасити з пожежного судна, можуть ще з Рибінська пожежне пригнати, там від Рибінська до Ярославля 100 км ходу, за півдоби буде на місці.
Може згодом стане відомо, що там горить.
Але я Вас підтримую. Мабуть, і я виявився таким же жорстоким.
Люблю свой горат децтва
І нєт расіі бєз Твєрі
Где склади ми сажглі!!!
,а шоб вона ніколи не кашляла...
молюсь, щоб це позитивно вплинуло на ситуацію на фронті.
но уже в 1617 году Торопец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_IV стал мишенью для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 украинских казаков .
Летом 1698 года в Торопце https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1698) взбунтовались расквартированные здесь стрельцы , которые выступили на Москву, заставив примкнуть к себе и некоторых торопецких мещан;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
В 2024 году в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) российского вторжения в Украину расположенный под городом рядом с деревней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Кудино склад боеприпасов был атакован украинскими дронами. Произошла детонация боеприпасов, возник пожар. В городе и соседних селах во многих домах выбило стекла.
Согласно снимкам со спутников, пожар распространился на всю территорию склада - около 5км2. Объявлена эвакуация. Жители рядом расположенной деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE Цикарево не имеют возможности эвакуироваться из-за пожара
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
Это один из 13 складов, которые Минобороны строило в 2015 году в рамках программы совершенствования системы хранения боеприпасов, на него потратили 3,6 млрд рублей.
Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков в 2018 году рассказывал, что каждое хранилище арсенала способно хранить 240 тонн боеприпасов и ракет. «Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность», - https://tvzvezda.ru/news/201806021233-hwp7.htm?ysclid=m17fnlcjuh954732325 цитировал его телеканал Минобороны «Звезда».
https://www.agents.media/bespilotniki-unichtozhili-raketnyj-arsenal-stoimostyu-3-6-mlrd-rublej-v-tverskoj-oblasti/
Ее, как писал телеграм-канал Astra, уже как минимум дважды атаковали БПЛА - в https://t.me/astrapress/58691 конце июня и в https://t.me/astrapress/54808 начале мая .