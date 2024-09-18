Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал губернатора Тверської області Ігоря Рудені.

За його словами, пожежа виникла у Торопці "на місці падіння уламків БПЛА". Він також інформував, що у регіоні триває робота ППО через "масовану атаку безпілотників".

Також зазначається, що нібито для забезпечення безпеки мешканців Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де працює ППО та локалізується пожежа.

Ситуація, як запевняє російський чиновник, перебуває на контролі.

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Як повідомляє місцева адміністрація, жителів Торопця евакуюють до сусіднього міста Тверської області - Західної Двіни.

Своєю чергою, телеграм-канал ASTRA повідомляє про пожежу та детонацію на складі боєприпасів.







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників.