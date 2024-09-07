Склад боєприпасів у Воронезькій області атакували дрони СБУ, - джерела. ВIДЕО

У ніч на 7 вересня 2024 року дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

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Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників.