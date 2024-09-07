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Склад боєприпасів у Воронезькій області атакували дрони СБУ, - джерела. ВIДЕО

У ніч на 7 вересня 2024 року дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

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Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників.

Автор: 

боєприпаси (2279) росія (65346) СБУ (12847) склад (183)


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Топ коментарі
+25
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07.09.2024 15:57
+20
А навіщо підкреслювати, що атаку здійснили саме сили СБУ? Хіба вони не частина сил оборони, які нищать ворога? Чи керівництву так хочеться чергового звання?
Слава всім силам оборони, які боронять нашу країну!
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07.09.2024 15:48
+15
Гойда, Бавовна - Ба - бах Амбар
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07.09.2024 15:57
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А навіщо підкреслювати, що атаку здійснили саме сили СБУ? Хіба вони не частина сил оборони, які нищать ворога? Чи керівництву так хочеться чергового звання?
Слава всім силам оборони, які боронять нашу країну!
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07.09.2024 15:48 Відповісти
дибільний, тупий зе-піар, аля 95-анал нажаль є заразним !!!
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07.09.2024 16:00 Відповісти
І ти і вн не праві! Я не знаю хто вирахував той склад, але якщо саме СБУ послало туди дрони і влучило, то саме їм респект та тим, хто знайшов ціль! Чому ти тут скандалиш? Краще подякуй тим, хто це зробив! Чи ти тут для провокацій?
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07.09.2024 16:09 Відповісти
я скандалю ??? хто Вам таке сказав ??? Вам привиділося це ...
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07.09.2024 16:13 Відповісти
Не удивлюсь, если пану ще й голоси вчуваються.
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07.09.2024 18:12 Відповісти
Ти бачив яке воно - скандальне... Дiйсно лоб - щоби на ньому кiлок тесати. Лайливий, та як наш знайомий вiйськовий юрист.
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07.09.2024 19:35 Відповісти
Я шось не бачу, щоб Ви подякували тим, хто влучив в склад при тому Ви для якогось біса згадали квартал в новині, яка не має жодного відношення до цього збіговиська!
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07.09.2024 18:58 Відповісти
От такому хоть кiлок теши на лобi, а вiн буде крутити своi мультi-пультi... ти йому про скромность украшает человека, а он здесь запиаренную зебилью наглость пропагандировать... Ты ему - белое, а он -черное.
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07.09.2024 18:19 Відповісти
"скромнасть укрощаєт чілавєка" - це мантра сцяних совканів, для маніпуляцією ініциативою.
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07.09.2024 18:43 Відповісти
I на шо натяк? Свое свиняче рило тре поперед всих пхaти?
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07.09.2024 19:29 Відповісти
це робиться для піару, реклами та прикриття ...
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07.09.2024 16:44 Відповісти
Стиць-Гриць! А нагороди?
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07.09.2024 18:50 Відповісти
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07.09.2024 15:57 Відповісти
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07.09.2024 17:30 Відповісти
Гойда, Бавовна - Ба - бах Амбар
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07.09.2024 15:57 Відповісти
это скунсик метит схватить тросточку?
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07.09.2024 18:27 Відповісти
сєло Солдатскоє евакуіровано))автотраса Воронєж-Луганск пєрєкрита)))десятки одиниць техніки,що мали бути перекинуті на Донеччину,горять))))руzzькіє змі
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07.09.2024 16:01 Відповісти
пара прікрить стид фіговим Лавровим лістом
... ой хоча Лавровій лісток для пабєди?
Тогда - просто прикріть Лавровим 🤣
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07.09.2024 17:24 Відповісти
Знищено ракети КНДР, якими російські терористи обстрілювали українські міста

Такий результат, за даними ЦПД ми маємо по бавовні у Воронезькій області.
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07.09.2024 16:02 Відповісти

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07.09.2024 16:04 Відповісти
а причем тут Жора
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07.09.2024 16:06 Відповісти
Це не Жора, це російське слово , пояснющее що в раше відбуваеттся .
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07.09.2024 16:46 Відповісти
Пояснююче чи нi , мож чел до Жорыревнует.
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07.09.2024 18:23 Відповісти
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07.09.2024 16:30 Відповісти
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07.09.2024 16:05 Відповісти
санитарная зона ***** расширяется вглубь и вширь запоребрика.. и это мы ещё не начинали.. бо нечем, импортным..
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07.09.2024 16:09 Відповісти
найбільш хитрі кацапи заробляють кріпту.
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07.09.2024 16:15 Відповісти
главно дєло, вчасно зїбатись з Солдатського на деякий час.
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07.09.2024 16:17 Відповісти
Ще таке писали:

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07.09.2024 16:59 Відповісти
Дай Боже щоб це було справді. Дивлячись на детонацію там схоже на склад. Колись у Новобогданівці під Мелітополем горіли склади так теж перекривали автошляхи і залізницю. Хай хоч що там горить, аби побільше та подовше. Виконавцям велика подяка!
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07.09.2024 20:25 Відповісти
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07.09.2024 18:45 Відповісти
В смысле задних конечностей.
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07.09.2024 18:53 Відповісти
І це прекрасно!
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07.09.2024 20:19 Відповісти
Дрони СБУ, чи бізнес на дронах СБУ. Створено у ВСУ підрозділ по безпілотниках, які повинні працювати з дронами. А у СБУ інші обов'язки.
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07.09.2024 19:30 Відповісти
Ніч яка 🌜місячна, ⭐зоряна, ясная
Видно хоч голки ⚡збирай... 🎵
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07.09.2024 21:41 Відповісти
 
 