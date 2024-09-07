Склад боєприпасів у Воронезькій області атакували дрони СБУ, - джерела. ВIДЕО
У ніч на 7 вересня 2024 року дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське у Воронезькій області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.
На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.
Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава всім силам оборони, які боронять нашу країну!
фіговимЛавровим лістом
... ой хоча Лавровій лісток для пабєди?
Тогда - просто прикріть Лавровим 🤣
Такий результат, за даними ЦПД ми маємо по бавовні у Воронезькій області.
Видно хоч голки ⚡збирай... 🎵