Склад боеприпасов в Воронежской области атаковали дроны СБУ, - источники. ВИДЕО
В ночь на 7 сентября 2024 года дроны СБУ атаковали склад с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатское в Воронежской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
По информации источников, этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину, поэтому дроны СБУ отработали именно по нему.
На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор.
Местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, - являются законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в России пылает склад боеприпасов в Воронежской области после атаки беспилотников.
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фіговимЛавровим лістом
... ой хоча Лавровій лісток для пабєди?
Тогда - просто прикріть Лавровим 🤣
Такий результат, за даними ЦПД ми маємо по бавовні у Воронезькій області.
Видно хоч голки ⚡збирай... 🎵