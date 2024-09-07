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Склад боеприпасов в Воронежской области атаковали дроны СБУ, - источники. ВИДЕО

В ночь на 7 сентября 2024 года дроны СБУ атаковали склад с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатское в Воронежской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину, поэтому дроны СБУ отработали именно по нему.

На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

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Местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, - являются законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в России пылает склад боеприпасов в Воронежской области после атаки беспилотников.

Автор: 

боеприпасы (2342) россия (95660) СБУ (19924) склад (156)


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Топ комментарии
+25
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07.09.2024 15:57
+20
А навіщо підкреслювати, що атаку здійснили саме сили СБУ? Хіба вони не частина сил оборони, які нищать ворога? Чи керівництву так хочеться чергового звання?
Слава всім силам оборони, які боронять нашу країну!
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07.09.2024 15:48
+15
Гойда, Бавовна - Ба - бах Амбар
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07.09.2024 15:57
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А навіщо підкреслювати, що атаку здійснили саме сили СБУ? Хіба вони не частина сил оборони, які нищать ворога? Чи керівництву так хочеться чергового звання?
Слава всім силам оборони, які боронять нашу країну!
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07.09.2024 15:48 Ответить
дибільний, тупий зе-піар, аля 95-анал нажаль є заразним !!!
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07.09.2024 16:00 Ответить
І ти і вн не праві! Я не знаю хто вирахував той склад, але якщо саме СБУ послало туди дрони і влучило, то саме їм респект та тим, хто знайшов ціль! Чому ти тут скандалиш? Краще подякуй тим, хто це зробив! Чи ти тут для провокацій?
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07.09.2024 16:09 Ответить
я скандалю ??? хто Вам таке сказав ??? Вам привиділося це ...
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07.09.2024 16:13 Ответить
Не удивлюсь, если пану ще й голоси вчуваються.
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07.09.2024 18:12 Ответить
Ти бачив яке воно - скандальне... Дiйсно лоб - щоби на ньому кiлок тесати. Лайливий, та як наш знайомий вiйськовий юрист.
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07.09.2024 19:35 Ответить
Я шось не бачу, щоб Ви подякували тим, хто влучив в склад при тому Ви для якогось біса згадали квартал в новині, яка не має жодного відношення до цього збіговиська!
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07.09.2024 18:58 Ответить
От такому хоть кiлок теши на лобi, а вiн буде крутити своi мультi-пультi... ти йому про скромность украшает человека, а он здесь запиаренную зебилью наглость пропагандировать... Ты ему - белое, а он -черное.
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07.09.2024 18:19 Ответить
"скромнасть укрощаєт чілавєка" - це мантра сцяних совканів, для маніпуляцією ініциативою.
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07.09.2024 18:43 Ответить
I на шо натяк? Свое свиняче рило тре поперед всих пхaти?
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07.09.2024 19:29 Ответить
це робиться для піару, реклами та прикриття ...
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07.09.2024 16:44 Ответить
Стиць-Гриць! А нагороди?
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07.09.2024 18:50 Ответить
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07.09.2024 15:57 Ответить
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07.09.2024 17:30 Ответить
Гойда, Бавовна - Ба - бах Амбар
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07.09.2024 15:57 Ответить
это скунсик метит схватить тросточку?
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07.09.2024 18:27 Ответить
сєло Солдатскоє евакуіровано))автотраса Воронєж-Луганск пєрєкрита)))десятки одиниць техніки,що мали бути перекинуті на Донеччину,горять))))руzzькіє змі
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07.09.2024 16:01 Ответить
пара прікрить стид фіговим Лавровим лістом
... ой хоча Лавровій лісток для пабєди?
Тогда - просто прикріть Лавровим 🤣
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07.09.2024 17:24 Ответить
Знищено ракети КНДР, якими російські терористи обстрілювали українські міста

Такий результат, за даними ЦПД ми маємо по бавовні у Воронезькій області.
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07.09.2024 16:02 Ответить

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07.09.2024 16:04 Ответить
а причем тут Жора
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07.09.2024 16:06 Ответить
Це не Жора, це російське слово , пояснющее що в раше відбуваеттся .
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07.09.2024 16:46 Ответить
Пояснююче чи нi , мож чел до Жорыревнует.
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07.09.2024 18:23 Ответить
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07.09.2024 16:30 Ответить
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07.09.2024 16:05 Ответить
санитарная зона ***** расширяется вглубь и вширь запоребрика.. и это мы ещё не начинали.. бо нечем, импортным..
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07.09.2024 16:09 Ответить
найбільш хитрі кацапи заробляють кріпту.
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07.09.2024 16:15 Ответить
главно дєло, вчасно зїбатись з Солдатського на деякий час.
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07.09.2024 16:17 Ответить
Ще таке писали:

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07.09.2024 16:59 Ответить
Дай Боже щоб це було справді. Дивлячись на детонацію там схоже на склад. Колись у Новобогданівці під Мелітополем горіли склади так теж перекривали автошляхи і залізницю. Хай хоч що там горить, аби побільше та подовше. Виконавцям велика подяка!
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07.09.2024 20:25 Ответить
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07.09.2024 18:45 Ответить
В смысле задних конечностей.
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07.09.2024 18:53 Ответить
І це прекрасно!
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07.09.2024 20:19 Ответить
Дрони СБУ, чи бізнес на дронах СБУ. Створено у ВСУ підрозділ по безпілотниках, які повинні працювати з дронами. А у СБУ інші обов'язки.
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07.09.2024 19:30 Ответить
Ніч яка 🌜місячна, ⭐зоряна, ясная
Видно хоч голки ⚡збирай... 🎵
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07.09.2024 21:41 Ответить
 
 