Передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине, - Белый дом

Возможная передача Ираном баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Мы предупреждали об углублении партнерства по безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину и встревожены этими сообщениями.

Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул спикер.

Отмечается, что Вашингтон активно следит за возможными перемещениями ракет между Ираном и Россией. Эти действия могут привести к серьезным последствиям для Тегерана, о чем уже предупреждали Соединенные Штаты и их партнеры, в частности страны Европы.

Напомним, новоназначенный глава МИД Ирана Арагчи, отрицает намерение передавать баллистические ракеты РФ.

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