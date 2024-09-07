Передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине, - Белый дом
Возможная передача Ираном баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
"Мы предупреждали об углублении партнерства по безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину и встревожены этими сообщениями.
Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул спикер.
Отмечается, что Вашингтон активно следит за возможными перемещениями ракет между Ираном и Россией. Эти действия могут привести к серьезным последствиям для Тегерана, о чем уже предупреждали Соединенные Штаты и их партнеры, в частности страны Европы.
Напомним, новоназначенный глава МИД Ирана Арагчи, отрицает намерение передавать баллистические ракеты РФ.
Пожалуйста, подождите...
Овочі.
За даними іранських ЗМІ, Mohajer-10 має дальність польоту 2 000 км і тривалість польоту до 24 годин. Його вантажопідйомність може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність Mohajer-6.
Проти всіх резидентів Ірану, які здійснюють господарську чи іншу діяльність на території України, слід запровадити санкції та арештувати їхнє майно для подальшої його конфіскації в якості покриття заподіяної шкоди від іранських ракет.
Всім громадянам Ірану потрібно скасувати візи та видворити з межі України.
"Но сурово брови мы напусим" (почти с)!
Нафту перегружають на інші танкери прямо в перській затоці причому під носом у флоту штатів а сухогрузи міняють документи
А мабуть тому що основним покупцем є Китай та Індія промислові прлощадки Сша та ЄС
Проти раші уже частина санкцій амерами зняті щодо платежів за енергоресурси, титану та урану... Як бачимо по прильотах ракет електронні компоненти також в рашу поступають в обхід санкцій як і в Іран доречі
Ну если США больше ниначто не способны.. наблюдатели озабоченные херовы
Тому оркам необхідно захопити щось в замі що буде мати вагу на світових ринках... в Україні від 15 до 30 % світових запасів літію... останні дослідження були засекречені... трохи інформації спливло в статті Блумберга, чорноземи при рості населення, сг продукція буде мати політичне значення.... ну і титан та уран як не крути а завжди будуть необхідні
Для цього пригодились би "Нептун" великої дальності і космічна розвідка.
Але нажаль у нас дороги замість
Білий дім?!
Не знаю такого.
Жовтий дім!
А передача США Україні далекобійних ракет - путін нападьот?
А уявляєте собі скільки зброї зараз Штати продають різним натовським країнам завдяки війні в Україні,і таке інше,
а скільки в Україні "заробили " різні "тцк", "прикордонники" "медики" та інша сволота на війні? 👈?