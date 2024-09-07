"Передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні, - Білий дім"

Можлива передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

"Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями.

Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - наголосив речник.

Зазначається, що Вашингтон активно стежить за можливими переміщеннями ракет між Іраном та Росією. Ці дії можуть призвести до серйозних наслідків для Тегерана, про що вже попереджали Сполучені Штати та їхні партнери, зокрема країни Європи.

Нагадаємо, новопризначений очільник МЗС Ірану Арагчі, заперечив намір передавати балістичні ракети РФ.

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