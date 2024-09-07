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Іран (1973) росія (63574) США (20990) балістичні ракети (356)

Передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні, - Білий дім

Білий дім відреагував на можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ

Можлива передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

"Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями.

Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - наголосив речник.

Зазначається, що Вашингтон активно стежить за можливими переміщеннями ракет між Іраном та Росією. Ці дії можуть призвести до серйозних наслідків для Тегерана, про що вже попереджали Сполучені Штати та їхні партнери, зокрема країни Європи.

Нагадаємо, новопризначений очільник МЗС Ірану Арагчі, заперечив намір передавати балістичні ракети РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, - WSJ

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Топ коментарі
+29
всрате НАТО беріть приклад з Ірану і КНДР
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07.09.2024 07:57
+26
Після виявлення уламків іранських ракет на території України потрібно оголосити Іран державою, що здійснює збройну агресію проти України та розірвати із нею усі відносини: дипломатичні, економічні, культурні.
Проти всіх резидентів Ірану, які здійснюють господарську чи іншу діяльність на території України, слід запровадити санкції та арештувати їхнє майно для подальшої його конфіскації в якості покриття заподіяної шкоди від іранських ракет.
Всім громадянам Ірану потрібно скасувати візи та видворити з межі України.
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07.09.2024 08:08
+16
Добре що повідомили.
Овочі.
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07.09.2024 08:01
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всрате НАТО беріть приклад з Ірану і КНДР
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07.09.2024 07:57 Відповісти
какой кацапский комментарий
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07.09.2024 08:00 Відповісти
100%
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07.09.2024 08:16 Відповісти
Добре що повідомили.
Овочі.
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07.09.2024 08:01 Відповісти
Коли ірану вже починати тремтіти від страху?
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07.09.2024 08:03 Відповісти
Іран представив передовий безпілотник під назвою Mohajer-10 з дальністю польоту до 2000 кілометрів, повідомляє The Tehran Times.
За даними іранських ЗМІ, Mohajer-10 має дальність польоту 2 000 км і тривалість польоту до 24 годин. Його вантажопідйомність може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність Mohajer-6.

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07.09.2024 08:07 Відповісти
Після виявлення уламків іранських ракет на території України потрібно оголосити Іран державою, що здійснює збройну агресію проти України та розірвати із нею усі відносини: дипломатичні, економічні, культурні.
Проти всіх резидентів Ірану, які здійснюють господарську чи іншу діяльність на території України, слід запровадити санкції та арештувати їхнє майно для подальшої його конфіскації в якості покриття заподіяної шкоди від іранських ракет.
Всім громадянам Ірану потрібно скасувати візи та видворити з межі України.
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07.09.2024 08:08 Відповісти
клэптомани вдавяться за копійку, бо гроші не пахнуть, і ніколи цього не зроблять
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07.09.2024 10:21 Відповісти
Иии? Теперь вы разрешите нам использовать ваше дальнобойное оружие (и дадите томагавки (размечтался) или все снова ограничится выражением обеспокоенности. Пару дней назад Столтенберг или Шольц заявляли что не оставят это без ответа, ждем...
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07.09.2024 08:08 Відповісти
Конечно, не оставят без ответа!
"Но сурово брови мы напусим" (почти с)!
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07.09.2024 10:40 Відповісти
На "драматичну ескалацію"----відповідь--- обєспокоєнность
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07.09.2024 08:14 Відповісти
Так буде ескалація,тому вчора Трамп заявив що коли стане президентом відразу зніме санкції з Ірану та россії
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07.09.2024 08:15 Відповісти
Проти Ірану фактично санкцій немає всі закривають очі на те як вони їх обходять.

Нафту перегружають на інші танкери прямо в перській затоці причому під носом у флоту штатів а сухогрузи міняють документи

А мабуть тому що основним покупцем є Китай та Індія промислові прлощадки Сша та ЄС

Проти раші уже частина санкцій амерами зняті щодо платежів за енергоресурси, титану та урану... Як бачимо по прильотах ракет електронні компоненти також в рашу поступають в обхід санкцій як і в Іран доречі
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07.09.2024 08:30 Відповісти
Вашингтон активно стежить за можливими переміщеннями ракет між Іраном та Росією - в перекладі на зрозумілу: в Білому домі і Пентагоні активно запасаються попкормом.
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07.09.2024 08:17 Відповісти
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07.09.2024 08:37 Відповісти
Щоб ці підараси ним вдавалися. Гірше ворога тільки сцикливий зрадник у шкурі "союзника".
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07.09.2024 09:41 Відповісти
Не буде ніякої еякуляції. Кацапського ведмедя має довести до кіндрашки український заєць. Нехай і ціною свого життя. Такий план. Головне все не зіпсувати. Нікому не еякулювати!
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07.09.2024 08:19 Відповісти
США будет внимательно наблюдать

Ну если США больше ниначто не способны.. наблюдатели озабоченные херовы
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07.09.2024 08:21 Відповісти
И вообще я уже давно понял что весь мир боится ескалации со стороны Украины. А ескалацию со стороны рашки они могут только наблюдать и опять же давить на Украину. Чего только стоит посмотреть на главу МАГАТЕ Гроси который устроил обнимашки с росийскими боевиками как с родными. Я даже со своим отцом так не обнимаюсь как Гроси с боевиками, захватившими ЗАЕС. При етом он очень был возмущен безопасностью курской АЕС когда ему рашисты показали обломки непонятного беспилотника за пять километров от станции. А в то же время на то что рашисты уже разрушили половину ЗАЕС сказал *то такое*
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07.09.2024 09:01 Відповісти
Підтягуються союзники кацапів. Буде чергова світова... якщо америка і далі ***** жуватиме.
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07.09.2024 08:21 Відповісти
Тепер будуть потужні стурбованості?
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07.09.2024 08:35 Відповісти
... для них це " драматична ескалація " ... тобто спостерігаємо далі .. , але перемога України нам ненада і надалі ...
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07.09.2024 09:04 Відповісти
Думаю там іранське тільки пальне та бензобак, всі інші запчастини наших союзників від роз'ємів до високотехнологічних чіпів наведення.
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07.09.2024 08:35 Відповісти
США наче тільки сьогоднішні ... Іран не сам по собі це робить ...китай пішов у тінь ,але Іран прийняв естафету гласно ...вони і не припиняли підтримку кремля у цій війні ...ім Україна потрібна як економічно ,так і політично. 45 років тому цю війну , затвердили на паперах ..починаючи з Балканського конфлікту ...тільки заради України ,шо б не стала незалежною ...досить вже ЄС та США розраховувати на легкість вирішання цього питання ...не треба було тримати українців за овочів ...коли підсунули цього дятла 🤡 зеленського !!! Знімайте його !!! І війні кінець !!!!
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07.09.2024 08:40 Відповісти
Україна їм потрібна економічно, до 2050 року має до мінімуму скоротитись використання нафти, газу а вугілля взагалі припинити.... такий план був затверджений в 19 році світовими лідерами...

Тому оркам необхідно захопити щось в замі що буде мати вагу на світових ринках... в Україні від 15 до 30 % світових запасів літію... останні дослідження були засекречені... трохи інформації спливло в статті Блумберга, чорноземи при рості населення, сг продукція буде мати політичне значення.... ну і титан та уран як не крути а завжди будуть необхідні
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07.09.2024 08:48 Відповісти
Це українцям треба вимагати виборів, а не заходу.
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07.09.2024 08:48 Відповісти
Українці зараз нейтралізовані війною ... 🤡 привели до влади ще до 19 р. коли приймали у ЄС у своїх палацах , як майбутнього президента ...розраховували на швидку здачу України ...сьогодні слово має бути за українськими політиками ...треба гуртуватися !
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07.09.2024 09:00 Відповісти
Нашим політикам вибори не потрібні, бо вони розуміють, що Залужний виграє в одні ворота. Це нам потрібні вибори. І їх треба вимагати
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07.09.2024 09:10 Відповісти
Хтось повинен організувати це юридично ...
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07.09.2024 09:20 Відповісти
Мені не потрібен юрист, щоб вимагати вибори в мережах
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07.09.2024 09:28 Відповісти
Так згодна ...але це глас у пустелі ...народу треба підтримка ...до війни всі звикли а групи лідерів ..бізнесменів та політиків нема ...
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07.09.2024 10:42 Відповісти
Ці ракети перевозять вантажними судами по Каспію. Безпілотники туди долітають. Був би Залужний, то вже була б там бавовна
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07.09.2024 08:43 Відповісти
Долітають, і що? Як розвідати в який момент в якій точці буде той корабель? І що можна зробити безпілотником у 40-50 кг вибухівки проти корабля?
Для цього пригодились би "Нептун" великої дальності і космічна розвідка.
Але нажаль у нас дороги замість
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07.09.2024 09:07 Відповісти
Розвідка - справа Буданова і Малюка. А якийсь один Нептун чи Паляницю можна і виділити
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07.09.2024 09:12 Відповісти
І сс18 Україна випускала, ну немає атомної зброї але ця ракета здатна нести до 2.5 тонни бойової частини та 10 боголовок які можуть вражати незалежні цілі
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07.09.2024 08:52 Відповісти
Зєлє зброю пуйло забороняє виробляти
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07.09.2024 08:54 Відповісти
Балістичні ракети, які вкрай необхідні Ірану для священної боротьби з Ізраїлем і саме тепер, раптом змінюють курс і летять бомбити Україну. Українські життя не так ціняться, як ізраїльські. Путін з Нетаньягу знову всіх переграли. Поки ці двоє при владі світ буде вирувати.
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07.09.2024 08:48 Відповісти
речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

Білий дім?!

Не знаю такого.

Жовтий дім!
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07.09.2024 08:56 Відповісти
"Передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні, - Білий дім"
А передача США Україні далекобійних ракет - путін нападьот?
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07.09.2024 09:03 Відповісти
Вчора - передали , а сьогодні - можлива передача . І яка там ескалація ? Ескалація - цо коли з двох сторін , а всраті штати америки ні на що не здатні , крім виборів і занепокоєння .
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07.09.2024 09:08 Відповісти
це
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07.09.2024 09:09 Відповісти
О,курва(((А це раптом не означатиме автоматичного дозволу на радіус дії ваших ракет по москалям?((Чи "ета другоє"?(((
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07.09.2024 09:09 Відповісти
уже ж сказали, їх мало і вони нам не допоможуть
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07.09.2024 17:56 Відповісти
Обісрані куколди. Кров українських дітей впаде вам на голови, і світ ще побачить, як дикуни- диктатори будуть роздирати ваш маня-світок на шматки. Хай так буде.
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07.09.2024 09:38 Відповісти
Потрібен Грім-2, от виділили більше 40 млрд на безпілотники, а чи не краще було на ці грші, хай за кордоном, робити Грім-2? який дійсно наводе жах на русню.
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07.09.2024 09:54 Відповісти
Уявляєте собі скілька тонн грошей передав путін в американську адміністрацію, щоб не дозволяти ЗСУ бити по кацапстану((:
А уявляєте собі скільки зброї зараз Штати продають різним натовським країнам завдяки війні в Україні,і таке інше,
а скільки в Україні "заробили " різні "тцк", "прикордонники" "медики" та інша сволота на війні? 👈?
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07.09.2024 09:54 Відповісти
Так це ж США не давали Україні зброї "аби не було ескалації" , а тепер що - ескалація відбувається тільки кацапи , завдяки діям США , отримують перевагу
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07.09.2024 10:23 Відповісти
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07.09.2024 10:29 Відповісти
кому-кому, а не подлякам такі карикатури малювати, після їх ганьби із ракетами, що вони с*ться сбивати, блокадою кордону та висипаним зерном
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07.09.2024 17:58 Відповісти
Так, а Бідон категорично ПРОТИ ескалації! Чому тоді офіційний фашінгтон не заявить про це Ірану?
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07.09.2024 10:56 Відповісти
До виборів нічого не буде. Ірландці Байдена вважають, що це помічне для Рудого. В іншому все похер. Їх обурення перекочувало у лівацьку пресу. Дерьмак всім українофобам невпинно роз'яснює, він не знав і не зміг попередити.
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07.09.2024 11:12 Відповісти
"Вы просто не на тот попали эскалатор..."
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07.09.2024 14:22 Відповісти
 
 