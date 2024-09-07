Передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні, - Білий дім
Можлива передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.
"Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями.
Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - наголосив речник.
Зазначається, що Вашингтон активно стежить за можливими переміщеннями ракет між Іраном та Росією. Ці дії можуть призвести до серйозних наслідків для Тегерана, про що вже попереджали Сполучені Штати та їхні партнери, зокрема країни Європи.
Нагадаємо, новопризначений очільник МЗС Ірану Арагчі, заперечив намір передавати балістичні ракети РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Овочі.
За даними іранських ЗМІ, Mohajer-10 має дальність польоту 2 000 км і тривалість польоту до 24 годин. Його вантажопідйомність може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність Mohajer-6.
Проти всіх резидентів Ірану, які здійснюють господарську чи іншу діяльність на території України, слід запровадити санкції та арештувати їхнє майно для подальшої його конфіскації в якості покриття заподіяної шкоди від іранських ракет.
Всім громадянам Ірану потрібно скасувати візи та видворити з межі України.
"Но сурово брови мы напусим" (почти с)!
Нафту перегружають на інші танкери прямо в перській затоці причому під носом у флоту штатів а сухогрузи міняють документи
А мабуть тому що основним покупцем є Китай та Індія промислові прлощадки Сша та ЄС
Проти раші уже частина санкцій амерами зняті щодо платежів за енергоресурси, титану та урану... Як бачимо по прильотах ракет електронні компоненти також в рашу поступають в обхід санкцій як і в Іран доречі
Ну если США больше ниначто не способны.. наблюдатели озабоченные херовы
Тому оркам необхідно захопити щось в замі що буде мати вагу на світових ринках... в Україні від 15 до 30 % світових запасів літію... останні дослідження були засекречені... трохи інформації спливло в статті Блумберга, чорноземи при рості населення, сг продукція буде мати політичне значення.... ну і титан та уран як не крути а завжди будуть необхідні
Для цього пригодились би "Нептун" великої дальності і космічна розвідка.
Але нажаль у нас дороги замість
Білий дім?!
Не знаю такого.
Жовтий дім!
А передача США Україні далекобійних ракет - путін нападьот?
А уявляєте собі скільки зброї зараз Штати продають різним натовським країнам завдяки війні в Україні,і таке інше,
а скільки в Україні "заробили " різні "тцк", "прикордонники" "медики" та інша сволота на війні? 👈?