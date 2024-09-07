У Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників. ВIДЕО
Влада Воронезької області заявила про пожежу та вибухи після атаки безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Глава регіону Олександр Гусєв повідомив, що сили ППО виявили та збили безпілотник в Острогозькому районі. Внаслідок падіння дрона виникла пожежа, яка "перейшла на вибухонебезпечні предмети", потім почалася детонація. При цьому Гусєв не уточнює ні масштабів пожежі, ні характеру "вибухонебезпечних предметів".
Росіяни повідомляють, що пожежа та детонація боєприпасів триває понад дві години. Губернатор також зазначив, що жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати в сусідній населений пункт.
"Евакуація буде проводитися в кілька населених пунктів. Про її початок і порядок проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб", - пізніше написав губернатор.
Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.
Будь ласка, зачекайте...
і вівці цілі і вовки ситі і кості пастуха зариті 🤣
в любому випадку - гойда браті і сєстрі
Якщо ти маєш на увазі "той" склад, який був біля Острогозька, то це було 24-го серпня, і він знаходився біля дєрєвні Новая Мєльніца, https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 ось тут .
@ "У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі н.п. Комаровка, Корєнєво, Алєксандровка та Кремяноє.
В Суджанському районі російські війська завдали авіаудару на півдні населеного пункту Хитровка, повідомляючи про подальше просування ЗСУ на північ від н.п. Погребки.
📍51.400437, 35.240082
На південь від Камишовки противник завдав серію авіаударів в районі балки Калиновий Лог, позначаючи цим просування маневрених груп ЗСУ на глибину до 1.7 км.
📍51.359397, 35.285360".
Уря, тогавiщi, *** уря...
Огненная гойда посетила железнодорожное депо в Подмосковье
https://t.me/Ukraine_365News/85804?single горять ********
Вони ж, весь час вищали, Гойда-Гойда… от воно, і того, прилетіло
У https://izi.travel/ru/50c3-ulica-20-go-sentyabrya/ru Італії у багатьох містах є вулиця (Via) XX Settembre (Виа-Венти-Сеттембре) із приводу бувшого національного свята перемоги над Ватіканом.
Пісня написана у 1993, коли Шуфік переїхав до Росії та замовляв пісні у відомих авторів, які сиділи без державних грошей. Щоб не заморочуватися, тексти були про якісь життєві спогади, але додавали якусь «світову екзотику» (на той час). Типу «Пальма-де-Мальорка», «Пананаріу» (діра ще та), багато інших.
Але «20-те сентября» мало не ту ритміку, тому Ігор
МиколаєвНіколаєв змінив дату на більш абстрактну.
це сакрально-скрепна пісня - щоб перебити думки про 3 сентября - теракт в Бесланє - коли лілі-путін наказав вбити всіх заручників при штурмі школи.
Це нічого не змінює.
Коли лілі-путінскій опг треба буде ще пісня для пропаганди - вони витягнуть другу з рукава
А вцілому - так - дуже вдале для пропаганди співпадіння - хоча в співпадіння я не вірю...
Вояки росиянцы грабят росиянцев "мирных".
разом із терористами і вбивцями🧌🤬