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безпілотник (3666) пожежа (4241) росія (63574)

У Росії палає склад боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотників. ВIДЕО

Влада Воронезької області заявила про пожежу та вибухи після атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Вибухи у Воронезькій області

Глава регіону Олександр Гусєв повідомив, що сили ППО виявили та збили безпілотник в Острогозькому районі. Внаслідок падіння дрона виникла пожежа, яка "перейшла на вибухонебезпечні предмети", потім почалася детонація.  При цьому Гусєв не уточнює ні масштабів пожежі, ні характеру "вибухонебезпечних предметів".

Росіяни повідомляють, що пожежа та детонація боєприпасів триває понад дві години. Губернатор також зазначив, що жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати в сусідній населений пункт.  

"Евакуація буде проводитися в кілька населених пунктів. Про її початок і порядок проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб", - пізніше написав губернатор.

Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З’явився супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка горіла 16 днів після атаки українських дронів. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+30
У кацапів прогрес, впали не уламки, а цілий безпілотник.
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07.09.2024 07:43
+29
Склад хєро-iчєскi збiл фсє дрони,
Уря, тогавiщi, *** уря...
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07.09.2024 07:42
+27
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
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07.09.2024 07:37
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Так це "добивають" залишки "того" складу - чи переключилися на інший?
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07.09.2024 07:29 Відповісти
У кацапів прогрес, впали не уламки, а цілий безпілотник.
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07.09.2024 07:43 Відповісти
"обломки" - це типу збили, а коли цілий - то можливо збили
і вівці цілі і вовки ситі і кості пастуха зариті 🤣
в любому випадку - гойда браті і сєстрі
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07.09.2024 11:53 Відповісти
ти не забув що писав як же так по ПОЛТАВІ не прилітає . а я пам.ятаю --- я б тобі все написав але завтра ти ..настукаєш.. кацапам
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07.09.2024 17:50 Відповісти
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07.09.2024 17:52 Відповісти
це був склад (І можливо позиція ПУ ОТРК) прямо біля Солдатського (Острогозький район), https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B003 Ось тут .
Якщо ти маєш на увазі "той" склад, який був біля Острогозька, то це було 24-го серпня, і він знаходився біля дєрєвні Новая Мєльніца, https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 ось тут .
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07.09.2024 23:52 Відповісти
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-ачєрєдной рєспєкт...
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07.09.2024 07:37 Відповісти
OSINT-аналіз ситуації: Курська область.

@ "У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі н.п. Комаровка, Корєнєво, Алєксандровка та Кремяноє.

В Суджанському районі російські війська завдали авіаудару на півдні населеного пункту Хитровка, повідомляючи про подальше просування ЗСУ на північ від н.п. Погребки.
📍51.400437, 35.240082
На південь від Камишовки противник завдав серію авіаударів в районі балки Калиновий Лог, позначаючи цим просування маневрених груп ЗСУ на глибину до 1.7 км.
📍51.359397, 35.285360".
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07.09.2024 07:38 Відповісти
Склад хєро-iчєскi збiл фсє дрони,
Уря, тогавiщi, *** уря...
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07.09.2024 07:42 Відповісти
Вот это - дело.
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07.09.2024 18:01 Відповісти
греба ще, і ще і ще тепер українці решилі павтарить, і кажуть, що ми ще не починали.....
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07.09.2024 07:44 Відповісти
З Днем розвідки, ЗСУ
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07.09.2024 07:53 Відповісти
7 сентября 2024, 07:15

Огненная гойда посетила железнодорожное депо в Подмосковье

https://t.me/Ukraine_365News/85804?single горять ********
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07.09.2024 08:01 Відповісти
Дамбить Варонєж
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07.09.2024 08:12 Відповісти
переходите уже на Лискинский район , там два ж/д моста ч/з р. Дон , один автомобильный , логистика на весь восток Украины и на Харьковскую область !!! в самом городе огромное локомотивное депо !!! про нововоронежскую ас в 30 км. на север я молчу !!! удачи !!!
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07.09.2024 08:40 Відповісти
вас ждут)
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07.09.2024 18:11 Відповісти
Бавовнятко вирішило порадувати населення ВНР файершоу.
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07.09.2024 08:40 Відповісти
Вибухові світломузикальні ефекти від народного українського гурту "Безпілотники"
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07.09.2024 16:20 Відповісти
Це видно до рашистів, ота ГОЙДА прилетіла !!!
Вони ж, весь час вищали, Гойда-Гойда… от воно, і того, прилетіло
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07.09.2024 08:58 Відповісти
Знимок НАСА - н.п. Солдатскоє Воронєжская область.

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07.09.2024 09:36 Відповісти
Це знимок дрона, а не "знимок наса"
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07.09.2024 19:50 Відповісти
Є свіжіший знімок:

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07.09.2024 20:18 Відповісти
Дрон "повредил взрывоопасные предметы"? Поцарапал наверное...
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07.09.2024 10:10 Відповісти
Наконец то начнут бомбить Воронеж, я уж думал позабыли.
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07.09.2024 10:37 Відповісти
Вибачаюсь за невеликий офтоп: Із приводу пісні Шуфутинського «Третье сентября» («Я календарь переверну…»).

У https://izi.travel/ru/50c3-ulica-20-go-sentyabrya/ru Італії у багатьох містах є вулиця (Via) XX Settembre (Виа-Венти-Сеттембре) із приводу бувшого національного свята перемоги над Ватіканом.

Пісня написана у 1993, коли Шуфік переїхав до Росії та замовляв пісні у відомих авторів, які сиділи без державних грошей. Щоб не заморочуватися, тексти були про якісь життєві спогади, але додавали якусь «світову екзотику» (на той час). Типу «Пальма-де-Мальорка», «Пананаріу» (діра ще та), багато інших.
Але «20-те сентября» мало не ту ритміку, тому Ігор Миколаєв Ніколаєв змінив дату на більш абстрактну.
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07.09.2024 11:23 Відповісти
"Третье сентября" шуфіка недарма забивають мізки всім кацапам
це сакрально-скрепна пісня - щоб перебити думки про 3 сентября - теракт в Бесланє - коли лілі-путін наказав вбити всіх заручників при штурмі школи.
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07.09.2024 12:00 Відповісти
пісня була написана набагато раніше!
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07.09.2024 12:04 Відповісти
Як і багато інших пісень яких ніхто вже не пам'ятає.
Це нічого не змінює.
Коли лілі-путінскій опг треба буде ще пісня для пропаганди - вони витягнуть другу з рукава
А вцілому - так - дуже вдале для пропаганди співпадіння - хоча в співпадіння я не вірю...
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07.09.2024 12:07 Відповісти
https://www.facebook.com/george.tuka/videos/1505812046706748/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Вояки росиянцы грабят росиянцев "мирных".
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07.09.2024 11:42 Відповісти
А чого вона репетує, дискридетує мордорську армію, це ж свої, герої-захисники кацапського насєлєнія! 😁
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07.09.2024 14:12 Відповісти
https://t.me/BomondGlushkovsk/5263
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07.09.2024 16:05 Відповісти
Рідке мило та грунт куштували?)))
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07.09.2024 16:24 Відповісти
Коли ми вже цю саранчу виведемо?
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07.09.2024 14:27 Відповісти
Так повинна палати всі росія 🔥🔥🔥
разом із терористами і вбивцями🧌🤬
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07.09.2024 14:33 Відповісти
Нанесено удар по складу *********** у солдатському, воронезької області. Знищені корейські ракети, які путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись. На іранські ракети чекає така ж доля
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07.09.2024 15:02 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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07.09.2024 16:21 Відповісти
Та, то ***** - просто хлапкі від хлапушок
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07.09.2024 20:39 Відповісти
 
 