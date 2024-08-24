Бійці ГУР підірвали склад боєприпасів росіян у Воронезькій області. ВIДЕО
Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило атаку по великому складу з боєприпасами біля міста Острогозьк Воронезької області РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.
"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, склад належав угрупованню військ "Запад" Збройних сил РФ.
Українські розвідники розповіли, що на складі росіяни зберігали свої артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля - повітря". Загалом там було понад 5 тисяч тонн боєприпасів.
"Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес", - додали у ГУР.
Нагадаємо, у Воронезькій області зранку 24 серпня заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.
В Острогозьку розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.
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Просто вона росла біля складів... і одну тиху, місячну ніч...
В так званій ПМР практично всі мають паспорти Молдови, отже вони є її громадянами.
хоча б без великих втрат справитись...
"Запустили тут волну, а теперь все спрашивают, можем или нет. Поясняю, в нынешних реалиях - нет. И выводить чью-то шутку на уровень серьёзного обсуждения, не думаю, что уместно.
Приднестровье не вселяет доверия для Украины и это факт. Но, это территория Молдовы и СОУ не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально. В частности, для проведения подобной операции необходим запрос от действующего высшего руководства Молдовы. В данном случае Майи Санду.
Но, просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны основания. Например, угроза смены власти путём силового воздействия, с применением как потенциала НВФ Приднестровья, так и того российского контингента, что там базируется.
За прошедшие два года Молдова была дважды на грани таких событий. Но в настоящее время в республике относительное спокойствие в вопросах таких гибридных операций. Хотя…
Этой осенью, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и антиевропейские силы объединяются накануне дня волеизъявления. Не исключаю, что проиграв эту баталию, кураторы пророссийских марионеток решаться задействовать силовой сценарий смены власти в Молдове. Вот тогда вполне возможно, что такой сценарий и разыграется. Но лично у меня возникают сомнения, что сепаратисты в Молдове решаться так бездарно похоронить своё будущее.
Ведь, если и вправду официальный Кишинёв обратится за помощью к Киеву, то вся Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2-3 недели. ("Злой одессит")
В осени буде пізно, якщо пуйло почне качати такі ж події, як 2014 на бомбасі.
ПМР - територія Молдови
Ніяких агресивних дій з боку ПМР в бік України не було
Тільки влада Молдови має право вирішувать - що робить на тій території
А ти пропонуєш Україні стать агресором
А Казус беллі наш ГУР може влаштувати не гірше пуйла.
І чому на території рашки ми можем, а в ПМР ні...
З Днем Незалежності, Україно!
Слава Україні!
Слава нації!
Взрывается разрыв - трава. Слава ЗСУ.
Дивує, що невже у параші настільки великий безліміт всього й одразу (літаків, озброєнь, крабів, палива, людей), що їх досі ніщо не спиняє. Ну реально щодня у параші немаленькі втрати, але фронт цього ніби не відчуває. Як так