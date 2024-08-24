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Бійці ГУР підірвали склад боєприпасів росіян у Воронезькій області. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило атаку по великому складу з боєприпасами біля міста Острогозьк Воронезької області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, склад належав угрупованню військ "Запад" Збройних сил РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Воронезькій області РФ запроваджено режим надзвичайної ситуації після нічної атаки БпЛА

Українські розвідники розповіли, що на складі росіяни зберігали свої артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля - повітря". Загалом там було понад 5 тисяч тонн боєприпасів.

"Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес", - додали у ГУР.

Нагадаємо, у Воронезькій області зранку 24 серпня заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

В Острогозьку розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

Дивіться також: Прикордонники знищили дві гармати та польовий склад боєкомплекту окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4325) росія (65146) склад БК (61) ГУР (500)


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Топ коментарі
+22
Схоже на тактичну ядерну ЗСУ НАЙКРАЩІ!!!
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24.08.2024 15:29
+13
🔥"Разве пожар издает такие звуки- когда якобы горит трава?": в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад БК Слава ЗСУ
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24.08.2024 15:32
+11
ІМНО, українська крилата ракета "Паляниця", дочка "Сапсану" Коростильова.
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24.08.2024 16:46
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Схоже на тактичну ядерну ЗСУ НАЙКРАЩІ!!!
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24.08.2024 15:29 Відповісти
ІМНО, українська крилата ракета "Паляниця", дочка "Сапсану" Коростильова.
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24.08.2024 16:46 Відповісти
Дожили. Москалі вже пошепки матюкаються. Бояться що на матюки прилетить дрон.
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24.08.2024 18:37 Відповісти
🔥"Разве пожар издает такие звуки- когда якобы горит трава?": в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад БК Слава ЗСУ
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24.08.2024 15:32 Відповісти
Ірино! Не треба сумніваться! То в Росії така "вибухонебезпечна трава"! Уже пропонував: замість морочиться з бавовною для пороху - привезти з Росії насіння степових трав Посіять і потім сіном з них набивать снаряди і патрони
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24.08.2024 15:39 Відповісти
Взрывается разрыв - трава. Слава ЗСУ.
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24.08.2024 15:42 Відповісти
Нахіба вона нам? Цей бур'ян небезпечніше дінаміту!))))
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24.08.2024 17:03 Відповісти
Будем "тюкувать" і скидать на Москву!
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24.08.2024 18:06 Відповісти
Може ця гидота мама росте у собяніна? Бо буде як з колорадським жуком - ніяк з Донеччини та Луганщіни не виведем(
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24.08.2024 18:17 Відповісти
Трин-траву зайці коситимуть?)
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24.08.2024 23:37 Відповісти
Ну що ви? у кацапських казках є таке чудодійне зілля "розрив-трава" називається.
Просто вона росла біля складів... і одну тиху, місячну ніч...
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24.08.2024 16:37 Відповісти
Єто сучья і шишки, которыє в травах!
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24.08.2024 16:40 Відповісти
Коли вони вже кинуть палити цигарки...
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24.08.2024 15:32 Відповісти
...так це вони ще ж не починали
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24.08.2024 15:34 Відповісти
Я б тепер вдарив по ПМР, розігнавши той курятник. Це буде стратегічно вірно! Що скаже Молдова? та начхати - вони погрожують Україні!
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24.08.2024 15:36 Відповісти
Ми не воюємо з молдованами!
В так званій ПМР практично всі мають паспорти Молдови, отже вони є її громадянами.
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24.08.2024 15:39 Відповісти
ПМР не признає владу Молдови. Ми навпаки - повернемо Молдові суверенітет! А ще, коли були чутки про наступ України - майже всі бойовики втекли до Молдови. Цього разу буде те саме, потім розгромити залишки терористів і все.
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24.08.2024 15:45 Відповісти
Коли були чутки ще в кінці весни - на початку літа 22-го року про мобілізацію в Придністров'ї, і наступ на Одесу - вони теж потягнулись звідтам - хто в Молдову, а хто і в Одесу, під прикриття ЗСУ.
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24.08.2024 15:54 Відповісти
А навiщо воно нам потрiбно ще Молдову вызволяти?! Нам зi своiм
хоча б без великих втрат справитись...
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24.08.2024 18:24 Відповісти
Не воюємо. Є ось така думка - ПМР вважає себе незалежною країною (не частиною рашки, не частиною Молдови), ну так можна запропонувати їм же - приберіть нахер самі оту срань від себе(як, коли, чим - ваші питання). Якщо ні - вважатимемо законною(військовою) ціллю, тобто без претензій до ПМР....
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24.08.2024 15:50 Відповісти
Існує простіше рішення: якшо влада Молдови та України політично домовляться перекрити кордони того штучного утворення під назвою пмр, то населення звідти порозбігається у різні боки, бо все зупиниться за місяць без газу/палива/ел.ен., навіть с/г.
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24.08.2024 16:58 Відповісти
А еще в приднестровье имеют паспорта Украины и рашки и всех стран кто какие смог достать. Так что будем смотреть на тот гнидник пока он не бахнет по нам? И мы с молдованами и не собираемся воевать. Или думаете Молдова пожалуется что на окупированном преднистровье взорвался рашистский склад боеприпасов? Или Европа пожалуется что бахнул склад БК которым рашка собиралась воевать против ЕС и НАТО?
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24.08.2024 15:50 Відповісти
Это плацдарм для касапов. Они тогда в 1992-3 гг это сразу застолбили включая Абхазию. Туда лезть не стоит сегодня--- не потянем. А Молдове та контора давно не нужна. Там пусто почти. Туда надо сразу кучу денег вкладывать, а работать некому там.
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25.08.2024 07:24 Відповісти
САме тому тебе до влади і не допускають - надто пришелепкуватий!

"Запустили тут волну, а теперь все спрашивают, можем или нет. Поясняю, в нынешних реалиях - нет. И выводить чью-то шутку на уровень серьёзного обсуждения, не думаю, что уместно.

Приднестровье не вселяет доверия для Украины и это факт. Но, это территория Молдовы и СОУ не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально. В частности, для проведения подобной операции необходим запрос от действующего высшего руководства Молдовы. В данном случае Майи Санду.

Но, просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны основания. Например, угроза смены власти путём силового воздействия, с применением как потенциала НВФ Приднестровья, так и того российского контингента, что там базируется.

За прошедшие два года Молдова была дважды на грани таких событий. Но в настоящее время в республике относительное спокойствие в вопросах таких гибридных операций. Хотя…

Этой осенью, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и антиевропейские силы объединяются накануне дня волеизъявления. Не исключаю, что проиграв эту баталию, кураторы пророссийских марионеток решаться задействовать силовой сценарий смены власти в Молдове. Вот тогда вполне возможно, что такой сценарий и разыграется. Но лично у меня возникают сомнения, что сепаратисты в Молдове решаться так бездарно похоронить своё будущее.

Ведь, если и вправду официальный Кишинёв обратится за помощью к Киеву, то вся Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2-3 недели. ("Злой одессит")
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24.08.2024 15:43 Відповісти
Ну, для тебе вялочленистого може це і підходить. А як на мене - ПМР величезна загроза, яку потрібно знищить малою кров'ю поки є можливість. Припустимо, що пропарашні сили переможуть, що далі? Отримаємо грузію-2. Відразу ж ПМР пуйло накача зброєю та боєвиками і піде на Одесу.
В осени буде пізно, якщо пуйло почне качати такі ж події, як 2014 на бомбасі.
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24.08.2024 15:54 Відповісти
Ти головою "тільки їси"? І шапку носиш? А розумні люди ще й думають нею Може я й "вя"ялочленистий"! Але не "членоголовий"!
ПМР - територія Молдови
Ніяких агресивних дій з боку ПМР в бік України не було
Тільки влада Молдови має право вирішувать - що робить на тій території
А ти пропонуєш Україні стать агресором
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24.08.2024 16:56 Відповісти
я пропоную не гратись з людожерами в толерантність. В ПМР знаходяться російські війська, які ніхто туди не запрошував. ПМР запросило приєднання до москви, та захисту! ПМР це загроза Україні і перш за все Одесі!
А Казус беллі наш ГУР може влаштувати не гірше пуйла.
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24.08.2024 17:19 Відповісти
так, я б це зробив! і мені б аплодувала вся Україна, Молдова і Весь світ. А ти і далі розповідай людожерам про міжнародне право та дипломатію.
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24.08.2024 19:10 Відповісти
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24.08.2024 19:23 Відповісти
🤝👍
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24.08.2024 18:29 Відповісти
Нема нічого гіршого ніж "ідіот з ініціативою"! Він мене порівнює з "Блазнем" Але саме він - його копія! Таке ж дурнувате і самовпевнене
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24.08.2024 20:21 Відповісти
Не нужно питать иллюзий что Санду и Кишинев обратсятся когда то напрямую за помощью к Киеву. Они сцут что ***** их за ето накажет. Нам нужно самим проявить инициативу, можно даже инкогнито. А там Кишинев выразит озабоченность типо он нипричем и тд. А то будет как с Беларашкой, которой все стеснялись помочь когда там народ вышел на протесты а теперь Беларашка под окупацией и сама угрожает всему миру ядерной бомбой, которую ей дал ***** но все делают вид что кремлевский режим здесь нипричем.
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24.08.2024 15:55 Відповісти
Саме так. Можна зіграти в "нас там нєт", невідома самооборона Молдови. ПМР зараз дуже слабкі, я вважаю ми б вирішили це питання навіть без боєвих дій - вони повтікають. Для нас це багато плюсів! Зброя, усунення загрози для себе та ЄС, Молдова знову вільна, Вивільнення військ, які тримають ПМР.
І чому на території рашки ми можем, а в ПМР ні...
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24.08.2024 16:06 Відповісти
Писали що там були ракети до іскандерів...
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24.08.2024 15:37 Відповісти
ні, це просто тимчасовий оперативний склад б\к під відкритим небом. Ракети для "іскандерів" - це штучний виріб, і їх так не зберігають.
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24.08.2024 15:42 Відповісти
А як їх зберігають? Це ж кацапи...
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24.08.2024 15:48 Відповісти
в закритихї приміщеннях з опаленням, і технічною базою для обслуговування.
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24.08.2024 15:52 Відповісти
Що ж за свято без салюту?
З Днем Незалежності, Україно!
Слава Україні!
Слава нації!
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24.08.2024 15:37 Відповісти
у Воронезькій знову збили БПЛА тим же https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 польовим складом *********** біля Сєргєєвки, яким вже збивали https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy 7-го липня . Тупі кацапи послуговуються принципом "в адну варонку два раза нє прілітаіт". Думаю, що після https://www.gazeta.ru/social/2024/07/07/19368001.shtml?updated другої евакуації у Сєргєєвкі залишаться жити тільки літні мешканці, яким нікуди їхати, бо там знову будуть формувать новий склад (синдром Чоргобаївки).
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24.08.2024 15:39 Відповісти

Взрывается разрыв - трава. Слава ЗСУ.
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24.08.2024 15:41 Відповісти
Саме цікаве: "розрив-трава" існує насправді! Це "чистотіл"! Його сік має в своєму складі такі сльні органічні кислоти що ними гравіювальники колись витравлювали узори на металевих пластинах панцирів та інших залізних виробів!
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24.08.2024 15:47 Відповісти
Останнім часом атаки по росії достатньо результативні (без сарказму).

Дивує, що невже у параші настільки великий безліміт всього й одразу (літаків, озброєнь, крабів, палива, людей), що їх досі ніщо не спиняє. Ну реально щодня у параші немаленькі втрати, але фронт цього ніби не відчуває. Як так
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24.08.2024 15:41 Відповісти
фронт цього ніби не відчуває, і не буде відчувати, тому що люди на фронті не мають повної інформаії, яка є тільки у ГШ. Тому фронт і надалі "нібито" не буде відчувати, бо не може знати наскільки все могло би бути гірше.
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24.08.2024 15:49 Відповісти
Нажаль, етап "шойґу ґєрасімов ґдє снаряди" параша пройшла. При потуранні "цивілізованого світу" партнери москви по "вісі" забезпечили парашу як власне ************, так і засобами для їх виготовлення. Так що "снарядний голод" їм (кацапам) найближчим часом не заґрожує.
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24.08.2024 16:10 Відповісти
це мене також дивує. Стільки знищено всього, має загальмувати в теорії. На практиці сунуть як ні в чому не бувало. Санкції - мали б валити економіку. Насправді, все як було до війни. Стабільність і спокій. Ознаки наддержави?
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25.08.2024 02:01 Відповісти
Гаріт трава,пилаєт. Фсьо сбіто.
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24.08.2024 15:46 Відповісти
И нахрена об этом всем рассказывать ? Взяли бы РДК чтоб они видос запили , что мол партизаны РДК ведут успешную подрывную деятельность на територии РФ . Пускай ФСБ кацапню на России проверяе. Будет чем им заняться.
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24.08.2024 15:50 Відповісти
О чём рассказывать?
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24.08.2024 16:30 Відповісти
ОП усіма силами намагається погіршити перебіг подій на фронті та у тилу.
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24.08.2024 16:48 Відповісти
5 килотонн боеприприпасов с учетом чисто взрыва а не энергии на световое излучение (40%) и радиацию (10%) и есть ТЯО точь в точь где то под 10килотонн. Ток чето на роиси оно бахнуло а не на Украине.
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24.08.2024 15:53 Відповісти
Горбатий до Криму коли підірвуть?
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24.08.2024 15:54 Відповісти
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24.08.2024 15:55 Відповісти
Є повідомлення, що не працюючий аеропорт у Бєлгороді атакував БПЛА. Пролунав вибух в будівлі командно-диспетчерського пункту.
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24.08.2024 16:05 Відповісти
Аеропорт здійнявся у повітря і атакував БПЛА ?
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24.08.2024 16:15 Відповісти
Знайшов Острогожськ на карті! Це в 100 км на південь від села Хреновое і в 40 км на південний захід від села Хренище )))
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24.08.2024 16:38 Відповісти
Що серьезно такие названия сущус ч
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24.08.2024 18:36 Відповісти
Святкування весілля на варонєжскай ґубєрніі розпочинається рано вранці; прямо з ночі! ГУР особисто привітало молодих та їх гостей
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24.08.2024 16:45 Відповісти
В Википедии данные переписи 1897 года. На украинском разговаривали 10789 жителей Острогожска, на русском 9815. То була Слобожанщина
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24.08.2024 16:49 Відповісти
ГУР України респектище-давайте ще ще та ще...
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24.08.2024 17:20 Відповісти
ну як же . ну який хер скаже що то уламки --- просто **** і ****** прямо в дишло
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24.08.2024 19:15 Відповісти
 
 