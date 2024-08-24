Бійці ГУР підірвали склад боєприпасів росіян у Воронезькій області. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило атаку по великому складу з боєприпасами біля міста Острогозьк Воронезької області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, склад належав угрупованню військ "Запад" Збройних сил РФ.

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Українські розвідники розповіли, що на складі росіяни зберігали свої артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля - повітря". Загалом там було понад 5 тисяч тонн боєприпасів.

"Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес", - додали у ГУР.

Нагадаємо, у Воронезькій області зранку 24 серпня заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

В Острогозьку розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

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