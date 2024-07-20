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Прикордонники знищили дві гармати та польовий склад боєкомплекту окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Дві гармати та польовий склад боєкомплекту уразили прикордонники "Помсти" на Бахмутському напрямку

Польовий склад окупантів бійці знищили точним ударом із зенітної гармати КС-19. Ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" і 152-мм гармату-гаубицю Д-20 пошкодили пілоти FPV-дронів, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216) склад БК (61)


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Шана та Повага. Сила та відважна служба. Тримаймо стрій. Помста не за горами.,
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20.07.2024 10:20 Відповісти
 
 