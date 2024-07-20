Пограничники уничтожили два орудия и полевой склад боекомплекта оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Два орудия и полевой склад боекомплекта поразили пограничники "Мести" на Бахмутском направлении
Полевой склад оккупантов бойцы уничтожили точным ударом из зенитного орудия КС-19. Вражеское 152-мм орудие 2А36 "Гиацинт-Б" и 152-мм орудие-гаубицу Д-20 повредили пилоты FPV-дронов, передает Цензор.НЕТ.
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Александр Заболотнюк
показать весь комментарий20.07.2024 10:20 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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