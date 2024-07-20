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Пограничники уничтожили два орудия и полевой склад боекомплекта оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Два орудия и полевой склад боекомплекта поразили пограничники "Мести" на Бахмутском направлении

Полевой склад оккупантов бойцы уничтожили точным ударом из зенитного орудия КС-19. Вражеское 152-мм орудие 2А36 "Гиацинт-Б" и 152-мм орудие-гаубицу Д-20 повредили пилоты FPV-дронов, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6642) уничтожение (7397) склад БК (60)


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20.07.2024 10:20 Ответить
 
 