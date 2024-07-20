Тероборонцы уничтожили грузовики, пикапы, микроавтобусы и легковушки россиян на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "MURAMASA" 109-й отдельной бригады Сил теробороны ВСУ показали целую нарезку попаданий по транспорту оккупантов.
Украинские бойцы поразили дронами-камикадзе вражескую бронетехнику, грузовики, пикапы, микроавтобусы, легковушки оккупантов, а также уничтожили месторасположение россиян, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.07.2024 23:53 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
время
показать весь комментарий20.07.2024 01:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль