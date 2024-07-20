РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7937 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 615 2

Тероборонцы уничтожили грузовики, пикапы, микроавтобусы и легковушки россиян на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "MURAMASA" 109-й отдельной бригады Сил теробороны ВСУ показали целую нарезку попаданий по транспорту оккупантов.

Украинские бойцы поразили дронами-камикадзе вражескую бронетехнику, грузовики, пикапы, микроавтобусы, легковушки оккупантов, а также уничтожили месторасположение россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воин ВСУ об успешном штурме под Угледаром: "Крикнули, - пи#ар сдавайся, они сказали: "Русские не сдаются", - и начался контакт". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дядьки з ТрО такі... То запаску займуть, то кльюч на х32... Бухалку до ніц розберуть... Хазяйновиті дядьки... Дроноводам окремо дяка)))
показать весь комментарий
19.07.2024 23:53 Ответить
Спасибі хлопцям з ТРО, Правому Сектору, Азовцям та народу України. Як би не вони, Україну вже давно здали б.
показать весь комментарий
20.07.2024 01:26 Ответить
 
 