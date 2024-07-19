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Новости Видео Война
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Воин ВСУ об успешном штурме под Угледаром: "Крикнули, - пи#ар сдавайся, они сказали: "Русские не сдаются", - и начался контакт". ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" рассказали о том, как бойцам удалось взять в плен 8 оккупантов и еще 2 - ликвидировать во время штурма.

В специальном интервью каналу Бутусов Плюс, защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами под Угледаром, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 14-го полка ВСУ выследили и поразили российский ЗРК "Тор-М2". ВИДЕО

штурм (540) интервью (234) Бутусов Юрий (4390) Угледар (134)


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Топ комментарии
+12
Крикнули, - пі#ар здавайся, вони сказали: "підари русские не сдаются", - і почався контакт
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19.07.2024 22:20 Ответить
+11
знають свою справжню назву
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19.07.2024 22:21 Ответить
+8
"пи#ар сдавайся, они сказали: "Русские не сдаются"

Т.е., сами же и признали себя пи#арами. Ок😉
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19.07.2024 22:59 Ответить
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Крикнули, - пі#ар здавайся, вони сказали: "підари русские не сдаются", - і почався контакт
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19.07.2024 22:20 Ответить
тим самим він підтвердив що рюсскі - підари
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20.07.2024 00:00 Ответить
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20.07.2024 10:21 Ответить
ну так ваших кацапских пидаров кто не знает...?
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20.07.2024 00:47 Ответить
знають свою справжню назву
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19.07.2024 22:21 Ответить
Ростово-суздальское княжество было создано в 1125 году и никогда не входило в состав Руси. Оно существовало отдельно.
Это было время, когда Руси объединенной уже не существовало. Она уже распалась на несколько княжеств, независимых государств.
Ростово-суздальское княжество создал юрий долгорукий, когда владимир мономах раздал своим сыновьям княжества, а самому младшему не хватило. Тогда Юрий пошел на восток от Руси, захватил местные угро-финнские племена и создал там себе княжество.
Вы понимаете какой статус был у Юрия долгорукого, младшего сына, когда самый высокий статус всегда был у самого старшего сына - власть всегда передавалась от отца самому старшему сыну.

в летописях написано: "ходили люди из суздали в русь", "ходили люди из руси в суздаль".

авторитетный в Российской империи историк Николай Костомаров: "В XII веке, на земле Ростово-Суздальской, под Русью понимали только юго-запад нынешней России [сегодняшняя Украина]."

В 13 веке ростово-суздалсьское княжество захватили татаро-монголы и оно вошло в состав золотой орды.
Потом, на землях ростово-суздальского княжества в ордынские времена появилось московское княжество. оно было территориальной единицей орды, принимало участие в ордынских войнах, а его жители хана батыя называли царем своего государства. еще жители московии называли себя "ордой залесской".

в 16 веке орда ослабла и распалась, московское княжество получило независимость. оно захватило новгородскую республику, которая была отдельной страной и никогда в состав орды не входила, оно захватило казанское ханство, астраханское ханство, и еще несколько бывших северных княжеств руси. и превратилось в московское государство.

в 1721 году московское государство самозванно переименовалось в российскую империю, украв название у руси.

так какое отношение московское государство / российская империя имеет к руси?
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19.07.2024 22:35 Ответить
Використовуйте "Давня Україна" і нічого не треба буде пояснювати.
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19.07.2024 23:16 Ответить
Ваш текст - типова болотна іпсо. Дві години розповідати про Рюріка та події тисячорічної давнини, щоб в підсумку когось звинуватити та качати права щодо сьогодення. Насправді: РСФСР утворена у 1917 році як перша в світі держава робітників та селян, без жодного звязку та правонаступництва щодо жодного з попередних державних утворень. А УРСР сторено волею її Народу, 10 березня чи квітня 1919 року, причому - окремо, і от з того часу - окремо (УРСР не є часткою РСФСР). Оце головне в цій історії. А що Ви несете, про якусь Володимиро-Зеленську Срусь?
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19.07.2024 23:27 Ответить
Та ще й посилаєтеся на фальсифікатора історії - Костомарова, як на щось авторитетне.
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19.07.2024 23:32 Ответить
Ви його з кимось переплутали. Костомаров українець - видатний український історик, етнограф і т.п. Був зааарештований за участь в Кирило-Мефодієвському братстві.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
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20.07.2024 09:27 Ответить
Я не сказав Костомаров азербайджанець або грек. Йшлося про його юридичний статус, належность до певної (привелійованої) касти, йменованої "сословієм", а саме: дворянін Рабссіської Імперії, поміщик, заможна людина, на кшталт Колі Тищенка, Князєва, Джапарової. Фальсифікатор історії в інтересах влади соссії, яка йому за це, власне, гроши й платила. А так да, етнограф, український, цілком дузоскрєпний патріот, хто ж сперічається.
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20.07.2024 10:46 Ответить
Никакого русского языка как и русских мир никогда не знал, такой страны нет на картах прошлых веков, там есть Тартария и Московия, а современный язык создан на основе старо-болгарского церковного, украинского и татарского, смотрите "искусственные языки мира".
Настоящая история угро-финнов скрыта от глаз, публично демонстрируется только фейковая!
"Михаил Веллер - Москва улус, а не Русь ( о едином учебнике истории России ) "
РУССКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ РАБОТАЮТ КОНВЕЙЕРНЫМ МЕТОДОМ!
Доработались то того, что целый народ не знает своей истории, своих корней, кто они, откуда и зачем в этом мире!

«Карл Маркс об истории России - книга, которую никогда не издавали в СССР
"Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества."

Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV
(оригинал «Free Press», London, 1856-1857), репринт «Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на английском языке» под ред. В.А. Смирнова, Б.Г. Тартаковский, т. 15, М., 1986)
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19.07.2024 23:35 Ответить
Была только одна РУСЬ с центром в Киеве, без всякой чёрной, белой и прочей, это уже фальсификации угро-финнов, которые жаждали присоединиться к истории Великого Киева, ибо своя позорная, то есть один из улусов орды.
"Никакой формальной государственности земли будущей России не имели долгое время. Это был конгломерат московско-ростовско-суздальских княжеств, которые входили в улус Джучи Орды. Княжествами это можно было называть чисто условно, ибо действующий князь имел только громкое название, а на самом деле был назначаемым лицом с очень ограниченными полномочиями. Князь не был титулом, но был должностью, ибо не мог передаваться по наследству. Князь назначался в Орде. Раз так, то этот человек мог иметь любое название, сути это не меняло. Вот хронология истинных правителей этими землями, которые имели титул «хан».
Хан Батый (Саин) - (1238-1250 годы),
Хан Сартак - (1250-1257 годы),
Хан Берке - (1257-1266 годы),
Хан Менгу-Тимур - (1266-1282 годы),
Хан Туда-Менгу - (1282-1287 годы),
Хан Талабуга - (1287-1290 годы),
Хан Тохта - (1291-1312 годы),
Хан Узбек - (1312-1342 годы),
Хан Джанибек - (1342-1357 годы).
Именно эти люди были истинными правителями и владетелями земель будущей России. Московское царство образовалось позже, на фоне ослабления самой орды, но оно признало вассальную зависимость от крымского хана, а московский царь продолжал целовать сапог своему хозяину, и встречая его у стен города спешивался и подносил хану плеть, в знак полной покорности. Во дворце же, местный царек находился там, куда укажет хан, а сам он сидел на троне царя. В случае неповиновения, хан молниеносно устраивал фейерверк и Москва горела как новогодняя елка. История умалчивает, но говорят, что и сам царь Петр целовал обувь крымскому хану. Во всяком случае, письменные доказательства об отчетах молодого царя Петра крымскому хану, имеются и поныне.
Так что Московия - плоть от плоти - орда, каковой она была до 1700 года, пока Петр официально не отказался от выплаты дани, а в 1721 году не произвел ребрендинг своего царства, со сменой столицы. Все последующее время, Московия занималась вытравливанием из мозгов своих подданных, даже малейшей памяти о том, «откуда есть пошла она». Им просто стыдно сказать правду о том, что Александр Невский был просто мелким холуем при первом их владетеле, хане Батые и особенно - Сартаке."
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19.07.2024 23:36 Ответить
Угро-финны позже себя начали называть славянами, дабы приобщиться к Великой истории Киева, свою же историю стыдно прячут по сей день.
«Неослабевающую, прямо-таки магическую, двухтысячелетнюю упертость русской власти (досоветской, советской и постсоветской) в отстаивании лживой, насквозь мифологизированной версии о Киевской Руси как нашей духовной купели и начале начал национально-государственной русскости можно объяснить только одним: русская власть держится всеми способами за очевидную и давно уже раскрытую ложь о наших началах, за идола наших истоков, чтобы скрыть, упрятать подальше с глаз долой самую большую, можно даже сказать нашу Великую русскую ложь»,
- Юрий Афанасьев, российский историк, доктор исторических наук, профессор
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19.07.2024 23:38 Ответить
Как турки к Византии или как ромы к Риму.
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20.07.2024 02:50 Ответить
Дуже гарно шо підари відгукнулись та підтвердели шо руськіе підари.
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19.07.2024 22:43 Ответить
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19.07.2024 22:45 Ответить
И кизяков с чеченами пусть позовет, сразу групповушку проведут.
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19.07.2024 23:02 Ответить
"пи#ар сдавайся, они сказали: "Русские не сдаются"

Т.е., сами же и признали себя пи#арами. Ок😉
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19.07.2024 22:59 Ответить
Так й країна їх падарассія...
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19.07.2024 23:17 Ответить
Будьте прокляті окупанти .
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19.07.2024 23:27 Ответить
Слова - сіноніми→п#дор = русскій. Як говориться - ошибка(???) по Фрейду♣♣♣♣
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20.07.2024 00:04 Ответить
Лесо **** полка🤬 ******** кацапня, *** чумовозы залишанские.
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20.07.2024 00:26 Ответить
А потом добавил, "ну ладно, сдаемся, если лично к нам обращаетесь")))
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20.07.2024 00:40 Ответить
Задовбав цей дешевтй пафос кацапских нікчем. "Рюцькіє нє сдаются" лише при смоктанні мусульманських болтів.
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20.07.2024 01:22 Ответить
От же ж ********* ******.
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20.07.2024 02:52 Ответить
До древньої Русі їх предки не мали ніякого відношення. Тому вони ніколи не були "русскими" і тому навіть називати їх русней абсурдно.. Москалі, кацапи, кассапи...
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20.07.2024 09:34 Ответить
 
 