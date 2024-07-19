Воин ВСУ об успешном штурме под Угледаром: "Крикнули, - пи#ар сдавайся, они сказали: "Русские не сдаются", - и начался контакт". ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" рассказали о том, как бойцам удалось взять в плен 8 оккупантов и еще 2 - ликвидировать во время штурма.

В специальном интервью каналу Бутусов Плюс, защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами под Угледаром, передает Цензор.НЕТ.

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