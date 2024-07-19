Воин ВСУ об успешном штурме под Угледаром: "Крикнули, - пи#ар сдавайся, они сказали: "Русские не сдаются", - и начался контакт". ВИДЕО
Воины 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" рассказали о том, как бойцам удалось взять в плен 8 оккупантов и еще 2 - ликвидировать во время штурма.
В специальном интервью каналу Бутусов Плюс, защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами под Угледаром, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+12 NNN
показать весь комментарий19.07.2024 22:20 Ответить Ссылка
+11 Pan Lipko
показать весь комментарий19.07.2024 22:21 Ответить Ссылка
+8 Dmitry MG
показать весь комментарий19.07.2024 22:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підарирусские не сдаются", - і почався контакт
Это было время, когда Руси объединенной уже не существовало. Она уже распалась на несколько княжеств, независимых государств.
Ростово-суздальское княжество создал юрий долгорукий, когда владимир мономах раздал своим сыновьям княжества, а самому младшему не хватило. Тогда Юрий пошел на восток от Руси, захватил местные угро-финнские племена и создал там себе княжество.
Вы понимаете какой статус был у Юрия долгорукого, младшего сына, когда самый высокий статус всегда был у самого старшего сына - власть всегда передавалась от отца самому старшему сыну.
в летописях написано: "ходили люди из суздали в русь", "ходили люди из руси в суздаль".
авторитетный в Российской империи историк Николай Костомаров: "В XII веке, на земле Ростово-Суздальской, под Русью понимали только юго-запад нынешней России [сегодняшняя Украина]."
В 13 веке ростово-суздалсьское княжество захватили татаро-монголы и оно вошло в состав золотой орды.
Потом, на землях ростово-суздальского княжества в ордынские времена появилось московское княжество. оно было территориальной единицей орды, принимало участие в ордынских войнах, а его жители хана батыя называли царем своего государства. еще жители московии называли себя "ордой залесской".
в 16 веке орда ослабла и распалась, московское княжество получило независимость. оно захватило новгородскую республику, которая была отдельной страной и никогда в состав орды не входила, оно захватило казанское ханство, астраханское ханство, и еще несколько бывших северных княжеств руси. и превратилось в московское государство.
в 1721 году московское государство самозванно переименовалось в российскую империю, украв название у руси.
так какое отношение московское государство / российская империя имеет к руси?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
Настоящая история угро-финнов скрыта от глаз, публично демонстрируется только фейковая!
"Михаил Веллер - Москва улус, а не Русь ( о едином учебнике истории России ) "
РУССКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ РАБОТАЮТ КОНВЕЙЕРНЫМ МЕТОДОМ!
Доработались то того, что целый народ не знает своей истории, своих корней, кто они, откуда и зачем в этом мире!
«Карл Маркс об истории России - книга, которую никогда не издавали в СССР
"Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества."
Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV
(оригинал «Free Press», London, 1856-1857), репринт «Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на английском языке» под ред. В.А. Смирнова, Б.Г. Тартаковский, т. 15, М., 1986)
"Никакой формальной государственности земли будущей России не имели долгое время. Это был конгломерат московско-ростовско-суздальских княжеств, которые входили в улус Джучи Орды. Княжествами это можно было называть чисто условно, ибо действующий князь имел только громкое название, а на самом деле был назначаемым лицом с очень ограниченными полномочиями. Князь не был титулом, но был должностью, ибо не мог передаваться по наследству. Князь назначался в Орде. Раз так, то этот человек мог иметь любое название, сути это не меняло. Вот хронология истинных правителей этими землями, которые имели титул «хан».
Хан Батый (Саин) - (1238-1250 годы),
Хан Сартак - (1250-1257 годы),
Хан Берке - (1257-1266 годы),
Хан Менгу-Тимур - (1266-1282 годы),
Хан Туда-Менгу - (1282-1287 годы),
Хан Талабуга - (1287-1290 годы),
Хан Тохта - (1291-1312 годы),
Хан Узбек - (1312-1342 годы),
Хан Джанибек - (1342-1357 годы).
Именно эти люди были истинными правителями и владетелями земель будущей России. Московское царство образовалось позже, на фоне ослабления самой орды, но оно признало вассальную зависимость от крымского хана, а московский царь продолжал целовать сапог своему хозяину, и встречая его у стен города спешивался и подносил хану плеть, в знак полной покорности. Во дворце же, местный царек находился там, куда укажет хан, а сам он сидел на троне царя. В случае неповиновения, хан молниеносно устраивал фейерверк и Москва горела как новогодняя елка. История умалчивает, но говорят, что и сам царь Петр целовал обувь крымскому хану. Во всяком случае, письменные доказательства об отчетах молодого царя Петра крымскому хану, имеются и поныне.
Так что Московия - плоть от плоти - орда, каковой она была до 1700 года, пока Петр официально не отказался от выплаты дани, а в 1721 году не произвел ребрендинг своего царства, со сменой столицы. Все последующее время, Московия занималась вытравливанием из мозгов своих подданных, даже малейшей памяти о том, «откуда есть пошла она». Им просто стыдно сказать правду о том, что Александр Невский был просто мелким холуем при первом их владетеле, хане Батые и особенно - Сартаке."
«Неослабевающую, прямо-таки магическую, двухтысячелетнюю упертость русской власти (досоветской, советской и постсоветской) в отстаивании лживой, насквозь мифологизированной версии о Киевской Руси как нашей духовной купели и начале начал национально-государственной русскости можно объяснить только одним: русская власть держится всеми способами за очевидную и давно уже раскрытую ложь о наших началах, за идола наших истоков, чтобы скрыть, упрятать подальше с глаз долой самую большую, можно даже сказать нашу Великую русскую ложь»,
- Юрий Афанасьев, российский историк, доктор исторических наук, профессор
Т.е., сами же и признали себя пи#арами. Ок😉