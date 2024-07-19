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Бойцы 14-го полка ВСУ выследили и поразили российский ЗРК "Тор-М2". ВИДЕО

Украинские защитники с РЗСВ HIMARS уничтожили российский ЗРК "Тор-М2", который до этого промахнулся по нашему БпЛА в населенном пункте Шахтерск Донецкой области.

Российскую технику обнаружили бойцы 14-го полка ВСУ, они и скорректировали огонь по цели, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Вражеская БМП-2 наехала на украинскую мину на Запорожском направлении. ВИДЕО

Донецкая область (10132) HIMARS (290) ЗРК (215)


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19.07.2024 22:01 Ответить
Це вже було два тижні тому.
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19.07.2024 22:17 Ответить
Бийте їх хлопці всюди! І дякую за гарні новини, нам зараз це дуже потрібно.
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19.07.2024 22:18 Ответить
Пацан у 50 років, балується))) влучання є, і Матриця пам'ятаємо))) 14-ти, чекаємо Тєрмінатора-3, Топгана-5, Хижака-18!))) не давайте уродам дихати, бійці 14 полку невідомоїї бригади ЗСУ))) ГЕРОЯМ СЛАВА!
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19.07.2024 23:41 Ответить
 
 