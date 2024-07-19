Бойцы 14-го полка ВСУ выследили и поразили российский ЗРК "Тор-М2". ВИДЕО
Украинские защитники с РЗСВ HIMARS уничтожили российский ЗРК "Тор-М2", который до этого промахнулся по нашему БпЛА в населенном пункте Шахтерск Донецкой области.
Российскую технику обнаружили бойцы 14-го полка ВСУ, они и скорректировали огонь по цели, передает Цензор.НЕТ.
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polini orop
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