Бойцы 14-го полка ВСУ выследили и поразили российский ЗРК "Тор-М2". ВИДЕО

Украинские защитники с РЗСВ HIMARS уничтожили российский ЗРК "Тор-М2", который до этого промахнулся по нашему БпЛА в населенном пункте Шахтерск Донецкой области.

Российскую технику обнаружили бойцы 14-го полка ВСУ, они и скорректировали огонь по цели, передает Цензор.НЕТ.

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