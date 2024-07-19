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Бійці 14 полку ЗСУ вистежили та уразили російський ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО

Українські захисники з РЗСВ HIMARS знищили російський ЗРК "Тор-М2", який до цього промахнувся по нашому БпЛА в населеному пункті Шахтарськ на Донеччині.

Російську техніку виявили бійці 14-го полку ЗСУ, вони й скоригували вогонь по цілі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Ворожа БМП-2 наїхала на українську міну на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

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Донецька область (8963) HIMARS (311) ЗРК (220)


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19.07.2024 22:01 Відповісти
Це вже було два тижні тому.
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19.07.2024 22:17 Відповісти
Бийте їх хлопці всюди! І дякую за гарні новини, нам зараз це дуже потрібно.
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19.07.2024 22:18 Відповісти
Пацан у 50 років, балується))) влучання є, і Матриця пам'ятаємо))) 14-ти, чекаємо Тєрмінатора-3, Топгана-5, Хижака-18!))) не давайте уродам дихати, бійці 14 полку невідомоїї бригади ЗСУ))) ГЕРОЯМ СЛАВА!
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19.07.2024 23:41 Відповісти
 
 