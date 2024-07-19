Бійці 14 полку ЗСУ вистежили та уразили російський ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО

Українські захисники з РЗСВ HIMARS знищили російський ЗРК "Тор-М2", який до цього промахнувся по нашому БпЛА в населеному пункті Шахтарськ на Донеччині.

Російську техніку виявили бійці 14-го полку ЗСУ, вони й скоригували вогонь по цілі, передає Цензор.НЕТ.

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