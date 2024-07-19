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Ворожа БМП-2 наїхала на українську міну на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Окупанти на БМП-2 наїхали на міну ТМ-62, яку заклали українські захисники на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7719) БМП (417)


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Топ коментарі
+10
Куяк! і кацапи вже слухають кобзона
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19.07.2024 21:26 Відповісти
+9
Надеюсь, была забита, как маршрутка в час пик.
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19.07.2024 21:38 Відповісти
+7
Нажаль ціх мин не було на Чонгарі,коли колони рашистів йшли на Запоріжжя 2022 році !!))
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19.07.2024 21:37 Відповісти
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Куяк! і кацапи вже слухають кобзона
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19.07.2024 21:26 Відповісти
Сподiваюсь що там усiм капут. Але здалося в якийсь момент що там щось ще рухалось...
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19.07.2024 21:36 Відповісти
Нажаль ціх мин не було на Чонгарі,коли колони рашистів йшли на Запоріжжя 2022 році !!))
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19.07.2024 21:37 Відповісти
Надеюсь, была забита, как маршрутка в час пик.
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19.07.2024 21:38 Відповісти
везла z штурмовиків в посадку
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19.07.2024 22:20 Відповісти
куяк, говорит маяк. любо братцы, любо. сколько весит бмп, кто знает?
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19.07.2024 22:29 Відповісти
16..
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20.07.2024 00:52 Відповісти
Грамотно встановили міну до розвилки.
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19.07.2024 22:31 Відповісти
Через Берлин на Париж без запаски? На болотах мехводы - очень дебильны(
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19.07.2024 23:59 Відповісти
Приємного прослуховування та перегляду концерту кобздона, мразоти!
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20.07.2024 10:14 Відповісти
 
 