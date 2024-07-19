Ворожа БМП-2 наїхала на українську міну на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Окупанти на БМП-2 наїхали на міну ТМ-62, яку заклали українські захисники на Запорізькому напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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