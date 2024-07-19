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Вражеская БМП-2 наехала на украинскую мину на Запорожском направлении. ВИДЕО

Оккупанты на БМП-2 наехали на мину ТМ-62, которую заложили украинские защитники на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и Киндийку. Пострадали два человека

уничтожение (7397) БМП (407)


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Топ комментарии
+10
Куяк! і кацапи вже слухають кобзона
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19.07.2024 21:26 Ответить
+9
Надеюсь, была забита, как маршрутка в час пик.
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19.07.2024 21:38 Ответить
+7
Нажаль ціх мин не було на Чонгарі,коли колони рашистів йшли на Запоріжжя 2022 році !!))
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19.07.2024 21:37 Ответить
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Куяк! і кацапи вже слухають кобзона
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19.07.2024 21:26 Ответить
Сподiваюсь що там усiм капут. Але здалося в якийсь момент що там щось ще рухалось...
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19.07.2024 21:36 Ответить
Нажаль ціх мин не було на Чонгарі,коли колони рашистів йшли на Запоріжжя 2022 році !!))
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19.07.2024 21:37 Ответить
Надеюсь, была забита, как маршрутка в час пик.
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19.07.2024 21:38 Ответить
везла z штурмовиків в посадку
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19.07.2024 22:20 Ответить
куяк, говорит маяк. любо братцы, любо. сколько весит бмп, кто знает?
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19.07.2024 22:29 Ответить
16..
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20.07.2024 00:52 Ответить
Грамотно встановили міну до розвилки.
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19.07.2024 22:31 Ответить
Через Берлин на Париж без запаски? На болотах мехводы - очень дебильны(
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19.07.2024 23:59 Ответить
Приємного прослуховування та перегляду концерту кобздона, мразоти!
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20.07.2024 10:14 Ответить
 
 