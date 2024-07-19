Вражеская БМП-2 наехала на украинскую мину на Запорожском направлении. ВИДЕО

Оккупанты на БМП-2 наехали на мину ТМ-62, которую заложили украинские защитники на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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