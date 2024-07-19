Оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и Киндийку. Пострадали два человека

В пятницу, 19 июля, оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и село Киндийка. В результате дроновых атак захватчиков два человека получили ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Херсоне в результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона пострадал 64-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму.

"Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении ОВА.

Также российские захватчики ударили по поселку Киндейка, применив беспилотник. Пострадала 47-летняя женщина, которая на момент атаки находилась во дворе собственного дома. У женщины ранения головы, плеча и ноги, а также взрывная травма и контузия.

Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

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