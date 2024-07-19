Оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и Киндийку. Пострадали два человека
В пятницу, 19 июля, оккупанты атаковали с беспилотников Херсон и село Киндийка. В результате дроновых атак захватчиков два человека получили ранения.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
В Херсоне в результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона пострадал 64-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму.
"Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении ОВА.
Также российские захватчики ударили по поселку Киндейка, применив беспилотник. Пострадала 47-летняя женщина, которая на момент атаки находилась во дворе собственного дома. У женщины ранения головы, плеча и ноги, а также взрывная травма и контузия.
Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль