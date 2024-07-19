Рашисты ударили из дрона по бригаде скорой помощи в Херсоне: ранены 2 медработника
В Херсоне российская армия атаковала с беспилотника бригаду скорой помощи. Состояние двух раненых медработников оценивают как средней тяжести.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская ОВА.
"В результате сброса взрывчатки с дрона на машину пострадали двое медработников. У 32-летней фельдшера и 63-летнего водителя - контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - отметили в ОВА.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также около 10 утра оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине. К медикам обратился мужчина 1965 года рождения, он получил травму, осколочное ранение правого предплечья, передней стенки грудной клетки.
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