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Рашисты ударили из дрона по бригаде скорой помощи в Херсоне: ранены 2 медработника

Окупанти з безпілотника атакували бригаду швидкої в Херсоні

В Херсоне российская армия атаковала с беспилотника бригаду скорой помощи. Состояние двух раненых медработников оценивают как средней тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская ОВА.

"В результате сброса взрывчатки с дрона на машину пострадали двое медработников. У 32-летней фельдшера и 63-летнего водителя - контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - отметили в ОВА.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Также около 10 утра оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине. К медикам обратился мужчина 1965 года рождения, он получил травму, осколочное ранение правого предплечья, передней стенки грудной клетки.

Автор: 

обстрел (28239) Херсон (2921)


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А де ж оті надходження для боротьби з рашистами, від притул-падляків…? Можливо, зеленський поїхав до Лондону, щоб квартиру продати, а гроші віддати ВОЛОНТЕРАМ, щоб закупили усе необхідне на УЧОРА!!
Бо х, просто віддати гроші, отим особам з МОУ, це ще той гіморой собі…!!
Резніков з бакановим та костіним, можуть підтвердити! Ні грошей не знайдеш, ні замовленого!! Адвокат, з курсів у Полтаві …
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19.07.2024 11:47 Ответить
 
 