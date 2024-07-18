Три человека пострадали в результате обстрела оккупантами многоэтажки в Херсоне, в том числе, тяжело ранена 16-летняя девушка. ВИДЕО

Сегодня, 18 июля, российские войска обстреляли Центральный район Херсона, ранения получили три человека, в том числе - 16-летняя девушка.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в тяжелом состоянии в одну из херсонских больниц госпитализировали 16-летнюю девушку.

Сообщается, что девушка попала под вражеский обстрел в Центральном районе Херсона. На момент вражеской атаки она находилась на улице.

"За жизнь юной херсонки борются медики", - добавил Мрочко.

Смотрите также: Рашисты попали в многоквартирный дом в Херсоне: 3 человека спасены, еще 2 - эвакуированы. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

Как рассказал глава Херсонской ОВА, враг продолжает накрывать огнем жилые кварталы Херсона.

Так, оккупанты атаковали многоэтажку, в результате удара разбиты окна и изрешечены обломками стены. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и газопровод. Сообщается, что под вражеский удар попали три человека, находившиеся на улице.

16-летняя девушка, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу, получила взрывную травму, ушиб головного мозга и ранение головы.

Кроме того, у 71-летней женщины диагностировали ранения лица, шеи и перелом челюсти.

50-летняя херсонка получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, обломочные ранения лица и нижних конечностей.

Читайте также: Рашисты ударили по Херсону: ранена женщина