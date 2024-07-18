Три человека пострадали в результате обстрела оккупантами многоэтажки в Херсоне, в том числе, тяжело ранена 16-летняя девушка. ВИДЕО
Сегодня, 18 июля, российские войска обстреляли Центральный район Херсона, ранения получили три человека, в том числе - 16-летняя девушка.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в тяжелом состоянии в одну из херсонских больниц госпитализировали 16-летнюю девушку.
Сообщается, что девушка попала под вражеский обстрел в Центральном районе Херсона. На момент вражеской атаки она находилась на улице.
"За жизнь юной херсонки борются медики", - добавил Мрочко.
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Как рассказал глава Херсонской ОВА, враг продолжает накрывать огнем жилые кварталы Херсона.
Так, оккупанты атаковали многоэтажку, в результате удара разбиты окна и изрешечены обломками стены. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и газопровод. Сообщается, что под вражеский удар попали три человека, находившиеся на улице.
16-летняя девушка, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу, получила взрывную травму, ушиб головного мозга и ранение головы.
Кроме того, у 71-летней женщины диагностировали ранения лица, шеи и перелом челюсти.
50-летняя херсонка получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, обломочные ранения лица и нижних конечностей.
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