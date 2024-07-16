РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6799 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 588 0

Рашисты попали в многоквартирный дом в Херсоне: 3 человека спасены, еще 2 - эвакуированы. ФОТОрепортаж

В Херсоне спасатели спасли трех человек из многоквартирного дома, где произошел пожар в результате российского обстрела 16 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Сегодня днем оккупанты снова нанесли удар по городу. Снаряд попал в многоквартирный дом. Сразу загорелось две квартиры", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожарные, прибывшие на место происшествия увидели, что люди с верхних этажей умоляют о помощи.

Трех человек чрезвычайники вывели из задымленного помещения, еще двух эвакуировали. Пострадавшим оказали первую помощь и вызвали "скорую".

Пожар ликвидирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате российского обстрела Херсона пострадал волонтер

Наслідки обстрілу Херсона 16 липня 2024 року
Наслідки обстрілу Херсона 16 липня 2024 року
Наслідки обстрілу Херсона 16 липня 2024 року
Наслідки обстрілу Херсона 16 липня 2024 року
Наслідки обстрілу Херсона 16 липня 2024 року

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли ракетный удар по Херсону. Есть повреждения.

Также сообщалось, что из-за утреннего обстрела Херсона пострадал староста поселка Антоновка.

Около полудня армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район Херсона.

Автор: 

обстрел (29713) Херсон (3090) ГСЧС (5152)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 