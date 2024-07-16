Рашисты попали в многоквартирный дом в Херсоне: 3 человека спасены, еще 2 - эвакуированы. ФОТОрепортаж

В Херсоне спасатели спасли трех человек из многоквартирного дома, где произошел пожар в результате российского обстрела 16 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Сегодня днем оккупанты снова нанесли удар по городу. Снаряд попал в многоквартирный дом. Сразу загорелось две квартиры", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожарные, прибывшие на место происшествия увидели, что люди с верхних этажей умоляют о помощи.

Трех человек чрезвычайники вывели из задымленного помещения, еще двух эвакуировали. Пострадавшим оказали первую помощь и вызвали "скорую".

Пожар ликвидирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате российского обстрела Херсона пострадал волонтер











Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли ракетный удар по Херсону. Есть повреждения.

Также сообщалось, что из-за утреннего обстрела Херсона пострадал староста поселка Антоновка.

Около полудня армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район Херсона.