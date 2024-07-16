Утренний обстрел Херсона: пострадал староста поселка Антоновка

В результате утреннего обстрела российских войск пострадал староста поселка Антоновка в пригороде Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

"За медицинской помощью обратился староста Антоновки, который попал под утренний российский обстрел", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 44-летний мужчина получил контузию и взрывную травму. Ему оказали необходимую медпомощь, в дальнейшем пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты повторно обстреляли пожарных, которые тушили пожар в Херсоне. Пострадал один спасатель

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв.

Российские войска нанесли ракетный удар по Корабельному району Херсона.