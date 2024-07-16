Утренний обстрел Херсона: пострадал староста поселка Антоновка
В результате утреннего обстрела российских войск пострадал староста поселка Антоновка в пригороде Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.
"За медицинской помощью обратился староста Антоновки, который попал под утренний российский обстрел", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 44-летний мужчина получил контузию и взрывную травму. Ему оказали необходимую медпомощь, в дальнейшем пострадавший будет лечиться амбулаторно.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв.
Российские войска нанесли ракетный удар по Корабельному району Херсона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль