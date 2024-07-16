Ранковий обстріл Херсона: постраждав староста селища Антонівка

Унаслідок ранкового обстрілу російських військ постраждав староста селища Антонівка у передмісті Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"За медичною допомогою звернувся староста Антонівки, котрий потрапив під ранковий російський обстріл", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 44-річний чоловік дістав контузію та вибухову травму. Йому надали необхідну меддопомогу, надалі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух.

Російські війська завдали ракетного удару по Корабельному району Херсона.