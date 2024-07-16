Ранковий обстріл Херсона: постраждав староста селища Антонівка
Унаслідок ранкового обстрілу російських військ постраждав староста селища Антонівка у передмісті Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"За медичною допомогою звернувся староста Антонівки, котрий потрапив під ранковий російський обстріл", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 44-річний чоловік дістав контузію та вибухову травму. Йому надали необхідну меддопомогу, надалі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух.
Російські війська завдали ракетного удару по Корабельному району Херсона.
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