Рашисти завдали ракетного удару по Херсону: є пошкодження
Сьогодні, 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по Корабельному району Херсона.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворожим вогнем пошкоджено два ангарні приміщення, три приватні та один багатоквартирний будинок.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух.
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