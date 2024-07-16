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Рашисти завдали ракетного удару по Херсону: є пошкодження

Ракета на Херсон

Сьогодні, 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по Корабельному району Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожим вогнем пошкоджено два ангарні приміщення, три приватні та один багатоквартирний будинок.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Також дивіться: Війська РФ ударили по ринку в Херсоні, є пошкодження. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух.

Автор: 

обстріл (29517) ракети (4092) Херсон (3462)


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