Рашисти завдали ракетного удару по Херсону: є пошкодження

Сьогодні, 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по Корабельному району Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожим вогнем пошкоджено два ангарні приміщення, три приватні та один багатоквартирний будинок.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух.