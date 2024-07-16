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Війська РФ ударили по ринку в Херсоні, є пошкодження. ВIДЕО

Зранку 16 липня війська РФ вчергове атакували Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення.

На щастя, постраждалих серед херсонців немає.

Також читайте: Окупанти повторно обстріляли вогнеборців, які гасили пожежу у Херсоні. Постраждав один рятувальник

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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