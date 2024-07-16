Войска РФ ударили по рынку в Херсоне, есть повреждения. ВИДЕО

Утром 16 июля войска РФ в очередной раз атаковали Херсон.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе. Вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения.

К счастью, пострадавших среди херсонцев нет.

