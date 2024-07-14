Оккупанты повторно обстреляли пожарных, которые тушили пожар в Херсоне. Пострадал один спасатель
В Херсоне от повторного обстрела оккупантов пострадал спасатель.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В ГСЧС рассказали, что днем в воскресенье, 14 июля, оккупанты обстреляли окрестности Херсона. От попадания российского боеприпаса в складское помещение и сухостой начался пожар.
"Пожарные прибыли по вызову и начали тушить пожар, а враг совершил повторные удары", - говорится в сообщении.
Работники ГСЧС отошли в безопасное место. Впоследствии уже в подразделении один из спасателей пожаловался на плохое самочувствие.
Медики осмотрели пожарного, по предварительным данным, у него акубаротравма.
