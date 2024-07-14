Оккупанты повторно обстреляли пожарных, которые тушили пожар в Херсоне. Пострадал один спасатель

В Херсоне от повторного обстрела оккупантов пострадал спасатель.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В ГСЧС рассказали, что днем в воскресенье, 14 июля, оккупанты обстреляли окрестности Херсона. От попадания российского боеприпаса в складское помещение и сухостой начался пожар.

"Пожарные прибыли по вызову и начали тушить пожар, а враг совершил повторные удары", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС отошли в безопасное место. Впоследствии уже в подразделении один из спасателей пожаловался на плохое самочувствие.

Медики осмотрели пожарного, по предварительным данным, у него акубаротравма.

