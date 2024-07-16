РУС
Рашисты нанесли ракетный удар по Херсону: есть повреждения

Ракета на Херсон

Сегодня, 16 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Корабельному району Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеским огнем повреждены два ангарных помещения, три частных и один многоквартирный дом.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Смотрите также: Войска РФ ударили по рынку в Херсоне, есть повреждения. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв.

