Рашисты нанесли ракетный удар по Херсону: есть повреждения

Сегодня, 16 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Корабельному району Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеским огнем повреждены два ангарных помещения, три частных и один многоквартирный дом.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

