В Херсоне прогремел мощный взрыв

Обстріл Херсону

Утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Угроза баллистики из Крыма. О повреждениях и раненых - в ближайшее время. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Войска РФ ударили по рынку в Херсоне, есть повреждения. ВИДЕО

