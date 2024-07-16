В Херсоне прогремел мощный взрыв
Утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Угроза баллистики из Крыма. О повреждениях и раненых - в ближайшее время. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
