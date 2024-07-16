УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4315 відвідувачів онлайн
Новини
1 718 0

У Херсоні пролунав потужний вибух

Обстріл Херсону

Зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух. Загроза балістики з Криму. Про пошкодження і поранених - найближчим часом. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Війська РФ ударили по ринку в Херсоні, є пошкодження. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4532) Херсон (3462)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 