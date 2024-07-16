У Херсоні пролунав потужний вибух
Зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"За кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух. Загроза балістики з Криму. Про пошкодження і поранених - найближчим часом. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
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