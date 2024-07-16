Рашисти влучили у багатоквартирний будинок у Херсоні: 3 людей врятовано, ще 2 - евакуйовано. ФОТОрепортаж

У Херсоні рятувальники врятували трьох людей із багатоквартирного будинку, де сталася пожежа внаслідок російського обстрілу 16 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"Сьогодні вдень окупанти знову завдали удару по місту. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок. Одразу загорілося дві квартири", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вогнеборці, які прибули на місце події побачили, що люди з верхніх поверхів благають про допомогу.

Трьох осіб надзвичайники вивели із задимленого приміщення, ще двох евакуювали. Постраждалим надали першу допомогу та викликали "швидку".

Пожежу ліквідовано.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що рашисти завдали ракетного удару по Херсону. Є пошкодження.

Також повідомлялося, що через ранковий обстріл Херсона постраждав староста селища Антонівка.

Близько опівдня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район Херсона.