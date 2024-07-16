Окупанти знову обстріляли Херсон: поранено жінку, пошкоджено освітній заклад

Близько опівдня 16 липня 2024 року армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено будівлю освітнього закладу, виникла пожежа у житловому будинку. Поранення зазнала 70-річна жінка. Вона ушпиталена з мінно-вибуховою травмою. Медики продовжують дообстежувати потерпілу.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що рашисти завдали ракетного удару по Херсону. Є пошкодження.

Також повідомлялося, що через ранковий обстріл Херсона постраждав староста селища Антонівка.