Оккупанты снова обстреляли Херсон: ранена женщина, повреждено образовательное заведение

Окупанти обстріляли Херсон

Около полудня 16 июля 2024 года армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждено здание образовательного учреждения, возник пожар в жилом доме. Ранения получила 70-летняя женщина. Она госпитализирована с минно-взрывной травмой. Медики продолжают дообследовать пострадавшую.

Также смотрите: Войска РФ ударили по рынку в Херсоне, есть повреждения. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли ракетный удар по Херсону. Есть повреждения.

Также сообщалось, что из-за утреннего обстрела Херсона пострадал староста поселка Антоновка.

