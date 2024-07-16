В результате российского обстрела Херсона пострадал волонтер

Из-за российского обстрела Днепровского района Херсона днем 16 июля пострадал 45-летний волонтер.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Под вражеский удар попал 45-летний мужчина, который впоследствии самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего диагностировали контузию. Ему оказывают необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что волонтер получил минно-взрывную травму и контузию во время атаки со стороны российских оккупационных войск на Днепровский район Херсона около 12.00.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 16 июля через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли ракетный удар по Херсону. есть повреждения.

Также сообщалось, что из-за утреннего обстрела Херсона пострадал староста поселка Антоновка.