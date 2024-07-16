Унаслідок російського обстрілу Херсона постраждав волонтер

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона вдень 16 липня постраждав 45-річний волонтер.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік, який згодом самостійно звернувся до лікарні. У потерпілого діагностували контузію. Йому надають необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що волонтер дістав мінно-вибухову травму і контузію під час атаки з боку російських окупаційних військ на Дніпровський район Херсона близько 12.00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову обстріляли Херсон: поранено жінку, пошкоджено освітній заклад

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 16 липня за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Херсоні пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що рашисти завдали ракетного удару по Херсону. є пошкодження.

Також повідомлялося, що через ранковий обстріл Херсона постраждав староста селища Антонівка.