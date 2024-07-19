Окупанти атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку. Постраждали двоє людей
У п'ятницю, 19 липня, окупанти атакували з безпілотників Херсон та село Кіндійка. Внаслідок дронових атак загарбників двоє осіб зазнали поранень.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
У Херсоні внаслідок скиду окупантами вибухівки з дрона постраждав 64-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму.
"Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Нині медики його дообстежують та надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні ОВА.
Також російські загарбники вдарили по селищу Кіндійка, застосувавши безпілотник. Постраждала 47-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на подвір’ї власного будинку. У жінки поранення голови, плеча та ноги, а також вибухова травма й контузія.
Потерпілу шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль