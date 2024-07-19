Воїни 92 ОШБр знищили новітню російську САУ "Мальва". ВIДЕО
Бійці батальйону ударних безпілотних комплексів "Ахілес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили російську 152-мм самохідну артилерійську установку САУ "Мальва".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.
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