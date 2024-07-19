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Воїни 92 ОШБр знищили новітню російську САУ "Мальва". ВIДЕО

Бійці батальйону ударних безпілотних комплексів "Ахілес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили російську 152-мм самохідну артилерійську установку САУ "Мальва".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

Також дивіться: Українські воїни ліквідували окупанта, який справляв нужду. ВIДЕО

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знищення (7719) 92 окрема штурмова бригада (258) САУ (233)


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Слава Захисникам України та їх Родинам!
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19.07.2024 20:10 Відповісти
Браво-бравіссімо!!!!!! Чи можна на біс?)
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19.07.2024 20:10 Відповісти
Гарна робота,такого бізона завалили!!))
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19.07.2024 20:33 Відповісти
Дрон до неї нажаль не долетів - спрацював РЕБ.
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19.07.2024 20:36 Відповісти
Якщо дрон без ШI, то не долетiв. Але скорiш за все вiн з ШI. Бо якщо б недолетiв то й не показували б.
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19.07.2024 23:23 Відповісти
Тут навіть ШІ не потрібен - зовсім простенький алгоритм, який використовує розрахунок траєкторію руху дорна після зникнення сигналу керування, виходячи з наявних на момент зникнення сигналу даних про рух цілі - вступає в дію як тільки зникне сигнал від пульта керування. Розрахунок має виконуватись постійно (он-лайн) на пульті керування (дронові не потрібні «мізки»), але не застосовується до зникнення сигналу - зник сигнал - застосовуються алгоритм по останнім даним.
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20.07.2024 09:41 Відповісти
Так, але я загалом не уточнював, дрон з ШI це умовна назва.
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21.07.2024 18:03 Відповісти
Нажаль? РЕБ? Спацювало наведення... Хоча б і колесо відірвало)
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19.07.2024 23:29 Відповісти
 
 