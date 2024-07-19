Українські воїни ліквідували окупанта, який справляв нужду. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта, який востаннє у житті справляв фізіологічну потребу на українській землі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації загарбника опублікований у соцмережах.
"Нахабний росіянин сів у окопі, щоб робити брудну справу. Коли він почув дрон, то вдів штани, не скориставшись папером, і побіг ховатися. Та засранця усе одно покарали", - написали у дописі під відео.
Топ коментарі
+7 Игорь Игорев #582421
показати весь коментар19.07.2024 18:48 Відповісти Посилання
+6 Ole Lahti
показати весь коментар19.07.2024 18:26 Відповісти Посилання
+6 Олена Степаненко
показати весь коментар19.07.2024 18:38 Відповісти Посилання
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бо, кацап сере, там де спить і їсть, та підтирається рукою.
По-друге - справляння йолопу допомогло?
всі підуть до пекла 😡