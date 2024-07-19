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Українські воїни ліквідували окупанта, який справляв нужду. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта, який востаннє у житті справляв фізіологічну потребу на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації загарбника опублікований у соцмережах.

"Нахабний росіянин сів у окопі, щоб робити брудну справу. Коли він почув дрон, то вдів штани, не скориставшись папером, і побіг ховатися. Та засранця усе одно покарали", - написали у дописі під відео.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр відбили ворожий штурм та ліквідували групу окупантів біля населеного пункту Діброва. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18069) ліквідація (4159) 79 окрема десантно-штурмова бригада (203)


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Топ коментарі
+7
Он принял бой ,последняя подлива .
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19.07.2024 18:48 Відповісти
+6
Самий чітающій народ в мірє. Встиг почитати ще.
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19.07.2024 18:26 Відповісти
+6
Мочить в сортире
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19.07.2024 18:38 Відповісти
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С облегчением !!!
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19.07.2024 18:10 Відповісти
нє, то мабуть не кацап. якийсь найманець.
бо, кацап сере, там де спить і їсть, та підтирається рукою.
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19.07.2024 18:11 Відповісти
Самий чітающій народ в мірє. Встиг почитати ще.
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19.07.2024 18:26 Відповісти
Ціна "посрать" в Україні для московитів.
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19.07.2024 18:31 Відповісти
"Гадити не можна де попало" - тільки де не попало....
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19.07.2024 18:31 Відповісти
Мочить в сортире
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19.07.2024 18:38 Відповісти
Он принял бой ,последняя подлива .
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19.07.2024 18:48 Відповісти
Спільнота донатчиків.
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19.07.2024 19:08 Відповісти
А менеджером, в ОПУ до єрмака, не зверталися??
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19.07.2024 19:37 Відповісти
Ублюдок жив в лайні і подох в лайні.
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19.07.2024 20:30 Відповісти
В гамні народився,в гамні жив,в гамно перетворився!
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19.07.2024 20:39 Відповісти
Нахрена це показувати взагалі
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19.07.2024 21:19 Відповісти
Дронарі злякали кацапа, навіть дупу не встиг пошкрябати.
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19.07.2024 23:30 Відповісти
По-перше - справив
По-друге - справляння йолопу допомогло?
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20.07.2024 00:05 Відповісти
Нічого не допоможе кацапам на нашій землі-
всі підуть до пекла 😡
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20.07.2024 10:31 Відповісти
 
 