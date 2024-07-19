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Украинские воины ликвидировали оккупанта, справлявшего нужду. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал оккупанта, который в последний раз в жизни справлял физиологическую потребность на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях.

"Наглый россиянин присел в окопе, чтобы делать грязное дело. Когда он услышал дрон, то надел штаны, не воспользовавшись бумагой, и побежал прятаться. Но засранца все равно наказали", - написали в сообщении под видео.

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Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+7
Он принял бой ,последняя подлива .
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19.07.2024 18:48 Ответить
+6
Самий чітающій народ в мірє. Встиг почитати ще.
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19.07.2024 18:26 Ответить
+6
Мочить в сортире
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19.07.2024 18:38 Ответить
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С облегчением !!!
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19.07.2024 18:10 Ответить
нє, то мабуть не кацап. якийсь найманець.
бо, кацап сере, там де спить і їсть, та підтирається рукою.
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19.07.2024 18:11 Ответить
Самий чітающій народ в мірє. Встиг почитати ще.
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19.07.2024 18:26 Ответить
Ціна "посрать" в Україні для московитів.
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19.07.2024 18:31 Ответить
"Гадити не можна де попало" - тільки де не попало....
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19.07.2024 18:31 Ответить
Мочить в сортире
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19.07.2024 18:38 Ответить
Он принял бой ,последняя подлива .
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19.07.2024 18:48 Ответить
Спільнота донатчиків.
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19.07.2024 19:08 Ответить
А менеджером, в ОПУ до єрмака, не зверталися??
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19.07.2024 19:37 Ответить
Ублюдок жив в лайні і подох в лайні.
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19.07.2024 20:30 Ответить
В гамні народився,в гамні жив,в гамно перетворився!
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19.07.2024 20:39 Ответить
Нахрена це показувати взагалі
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19.07.2024 21:19 Ответить
Дронарі злякали кацапа, навіть дупу не встиг пошкрябати.
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19.07.2024 23:30 Ответить
По-перше - справив
По-друге - справляння йолопу допомогло?
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20.07.2024 00:05 Ответить
Нічого не допоможе кацапам на нашій землі-
всі підуть до пекла 😡
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20.07.2024 10:31 Ответить
 
 