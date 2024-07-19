Украинские воины ликвидировали оккупанта, справлявшего нужду. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал оккупанта, который в последний раз в жизни справлял физиологическую потребность на украинской земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях.
"Наглый россиянин присел в окопе, чтобы делать грязное дело. Когда он услышал дрон, то надел штаны, не воспользовавшись бумагой, и побежал прятаться. Но засранца все равно наказали", - написали в сообщении под видео.
Топ комментарии
+7 Игорь Игорев #582421
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+6 Ole Lahti
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+6 Олена Степаненко
показать весь комментарий19.07.2024 18:38 Ответить Ссылка
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бо, кацап сере, там де спить і їсть, та підтирається рукою.
По-друге - справляння йолопу допомогло?
всі підуть до пекла 😡