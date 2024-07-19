Украинские воины ликвидировали оккупанта, справлявшего нужду. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал оккупанта, который в последний раз в жизни справлял физиологическую потребность на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях.

"Наглый россиянин присел в окопе, чтобы делать грязное дело. Когда он услышал дрон, то надел штаны, не воспользовавшись бумагой, и побежал прятаться. Но засранца все равно наказали", - написали в сообщении под видео.

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