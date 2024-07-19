Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм и ликвидировали группу оккупантов возле населенного пункта Диброва. ВИДЕО
Группа оккупантов решила провести штурм, но врага ликвидировали в неравном бою всего несколько бойцов Сил Обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько наших воинов вели неравный бой против россиян, которые уже пролезли в окопы. Усилиями дронов батальона беспилотных систем бойцов стрелкового батальона 115-й бригады в составе 63-й отдельной механизированной бригады группа оккупантов была ликвидирована.
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vadik kut
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Александр Чуднивец #474549
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