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Новости Видео Война
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Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм и ликвидировали группу оккупантов возле населенного пункта Диброва. ВИДЕО

Группа оккупантов решила провести штурм, но врага ликвидировали в неравном бою всего несколько бойцов Сил Обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько наших воинов вели неравный бой против россиян, которые уже пролезли в окопы. Усилиями дронов батальона беспилотных систем бойцов стрелкового батальона 115-й бригады в составе 63-й отдельной механизированной бригады группа оккупантов была ликвидирована.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили антидроновую огневую точку и несколько вражеских замаскированных позиций. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) 63 ОМБр (108)


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Дуже гарна кінострічка!🤙
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19.07.2024 17:39 Ответить
так-особливо дохлі рашисти яких забагато не буває...
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19.07.2024 18:36 Ответить
В кінці відео був жест задонатити на дрони. Всі зрозуміли?
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19.07.2024 17:48 Ответить
42-а секунда! Пилюка і дим потяглися в окоп і до місця вибуху.... Реакція на "термобар"?
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19.07.2024 17:52 Ответить
🇺🇦❤
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19.07.2024 18:22 Ответить
Слава дронщикам
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19.07.2024 21:44 Ответить
Та добре що відбились,але чому вони вже пролізли в окопи.
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19.07.2024 22:05 Ответить
Дроноводи - рывень Бог!
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06.08.2024 00:03 Ответить
 
 