Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм и ликвидировали группу оккупантов возле населенного пункта Диброва. ВИДЕО

Группа оккупантов решила провести штурм, но врага ликвидировали в неравном бою всего несколько бойцов Сил Обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько наших воинов вели неравный бой против россиян, которые уже пролезли в окопы. Усилиями дронов батальона беспилотных систем бойцов стрелкового батальона 115-й бригады в составе 63-й отдельной механизированной бригады группа оккупантов была ликвидирована.

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