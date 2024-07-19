Бійці 63 ОМБр відбили ворожий штурм та ліквідували групу окупантів біля населеного пункту Діброва. ВIДЕО
Група окупантів вирішила провести штурм, але ворога ліквідували у нерівному бою всього кілька бійців Сил Оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька наших воїнів вели нерівний бій проти росіян, які вже пролізли в окопи. Зусиллями дронів батальйону безпілотних систем бійців стрілецького батальйону 115-ої бригади у складі 63-ої окремої механізованої бригади група окупантів була ліквідована.
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vadik kut
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