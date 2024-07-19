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Бійці 63 ОМБр відбили ворожий штурм та ліквідували групу окупантів біля населеного пункту Діброва. ВIДЕО

Група окупантів вирішила провести штурм, але ворога ліквідували у нерівному бою всього кілька бійців Сил Оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька наших воїнів вели нерівний бій проти росіян, які вже пролізли в окопи. Зусиллями дронів батальйону безпілотних систем бійців стрілецького батальйону 115-ої бригади у складі 63-ої окремої механізованої бригади група окупантів була ліквідована.

Також дивіться: Сили оборони знищили антидронову вогневу точку та кілька ворожих замаскованих позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18069) ліквідація (4159) 63 ОМБр (108)


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Дуже гарна кінострічка!🤙
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19.07.2024 17:39 Відповісти
так-особливо дохлі рашисти яких забагато не буває...
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19.07.2024 18:36 Відповісти
В кінці відео був жест задонатити на дрони. Всі зрозуміли?
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19.07.2024 17:48 Відповісти
42-а секунда! Пилюка і дим потяглися в окоп і до місця вибуху.... Реакція на "термобар"?
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19.07.2024 17:52 Відповісти
🇺🇦❤
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19.07.2024 18:22 Відповісти
Слава дронщикам
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19.07.2024 21:44 Відповісти
Та добре що відбились,але чому вони вже пролізли в окопи.
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19.07.2024 22:05 Відповісти
Дроноводи - рывень Бог!
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06.08.2024 00:03 Відповісти
 
 