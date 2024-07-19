Сили оборони знищили антидронову вогневу точку та кілька ворожих замаскованих позицій. ВIДЕО
Антидронову вогневу точку та декілька замаскованих позицій окупантів знищили прикордонники на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
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