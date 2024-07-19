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Сили оборони знищили антидронову вогневу точку та кілька ворожих замаскованих позицій. ВIДЕО

Антидронову вогневу точку та декілька замаскованих позицій окупантів знищили прикордонники на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Прикордонники знищили МТЛБ і БМП окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) знищення (7719) Запорізька область (3796)


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Рашистів, недооцінювати неможна, як і вірити їм неможна!!
Для них, - тільки СМЕРТЬ!!
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19.07.2024 19:58 Відповісти
 
 