Прикордонники знищили МТЛБ і БМП окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники на Харківському напрямку виявили тягач МТЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Дроном-камікадзе наші бійці його знищили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на допомогу окупантам приїхала ворожа БМП, тож прикордонники знищили і бронемашину.
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