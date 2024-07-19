Прикордонники знищили МТЛБ і БМП окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-аеророзвідники на Харківському напрямку виявили тягач МТЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Дроном-камікадзе наші бійці його знищили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на допомогу окупантам приїхала ворожа БМП, тож прикордонники знищили і бронемашину.

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