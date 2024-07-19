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Пограничники уничтожили МТЛБ и БМП оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики на Харьковском направлении обнаружили тягач МТЛБ, которым россияне возили на позиции грузы и личный состав. Дроном-камикадзе наши бойцы его уничтожили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на помощь оккупантам приехала вражеская БМП, поэтому пограничники уничтожили и бронемашину.

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Госпогранслужба (6642) Харьковщина (5577) уничтожение (7397)


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