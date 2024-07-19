Пограничники уничтожили МТЛБ и БМП оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведчики на Харьковском направлении обнаружили тягач МТЛБ, которым россияне возили на позиции грузы и личный состав. Дроном-камикадзе наши бойцы его уничтожили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на помощь оккупантам приехала вражеская БМП, поэтому пограничники уничтожили и бронемашину.
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