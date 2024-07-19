Пограничники уничтожили МТЛБ и БМП оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики на Харьковском направлении обнаружили тягач МТЛБ, которым россияне возили на позиции грузы и личный состав. Дроном-камикадзе наши бойцы его уничтожили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на помощь оккупантам приехала вражеская БМП, поэтому пограничники уничтожили и бронемашину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое военных армии РФ разбирают боеприпас топором и зубилом. ВИДЕО 18+